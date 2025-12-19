2026年北中美（美國、墨西哥、加拿大）世界杯將以足球史上最大規模的“獎金盛宴”拉開帷幕。國際足球聯合會（FIFA）于17日（當地時間）在卡塔爾多哈舉行的洲際杯決賽前召開理事會，確定明年世界杯總獎金爲6.55億美元（約合9680億韓元）。這壹金額較此前規模最大的2022年卡塔爾世界杯（4.4億美元）增加了48.9%。國際足聯主席詹尼•因凡蒂諾（55歲）表示：“本屆世界杯在向全球足球共同體進行財政分配方面，也將成爲壹屆具有突破性意義的賽事。”國際足聯每逢世界杯舉辦，均以四年爲周期進行收入結算。國際足聯預計從2023年到明年，總收入將達到130億美元。這較上壹周期的76億美元增長了71.1%。不過，世界杯獎金的增幅低于參賽國從32支增加到48支所帶來的50%的增幅。這是由于國際足聯決定增設青少年賽事，並爲經曆沖突的地區協會提供“恢複基金”。國際足聯轉而采取“選擇與集中”的方式增加了世界杯獎金。本屆世界杯冠軍球隊將獲得5000萬美元，較上屆卡塔爾世界杯冠軍阿根廷隊獲得的4200萬美元增加了19.0%。其次，晉級16強球隊的獎金從上屆的1300萬美元增至1500萬美元，增幅爲15.4%，位列獎金增幅第二位。與此相對，小組賽出局球隊獲得的獎金（900萬美元）與卡塔爾世界杯時持平。國際足聯決定，與卡塔爾世界杯壹樣，向所有參賽球隊支付150萬美元的賽事准備費用。這意味著所有晉級決賽圈的球隊至少可獲得1050萬美元（約合155億韓元）。如果洪明甫主教練率領的韓國國家隊成功實現其設定的晉級8強目標，將帶著總計2050萬美元的獎金踏上歸途。韓國隊與墨西哥、南非以及歐洲附加賽D組（丹麥、北馬其頓、捷克、愛爾蘭）的勝者壹同被分在A組。首場比賽將于明年6月12日在墨西哥瓜達拉哈拉阿克倫體育場對陣歐洲附加賽D組的勝者。趙英宇記者 jero@donga.com