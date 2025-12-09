美國代理大使凱文·金：“韓美聯合軍演是軍隊的生命線”

美國駐韓國代理大使凱文·金8日表示：“韓國國防部長安圭佰將韓美聯合軍演稱爲‘軍隊的生命線’，強調了其重要性。這是我們期待的方向。”對於作爲重啓與朝鮮對話的條件，把調整韓美聯合軍演作爲籌碼出手，他公開表明反對立場。凱文·金當天在與外交部第一次官朴潤柱進行非公開會談後對記者們表示：“我們將繼續與韓國的高層官員進行討論。”據悉，美國政府此前曾對韓國統一部長鄭東泳上月表示“爲了明年初舉行朝美首腦會談，調整韓美聯合軍演在所難免”表示擔憂。韓國國家安保室長魏聖洛7日在“李在明政府6個月成果報告記者座談會”上表示：“並不一定把聯合軍演作爲推進韓半島無核化的直接籌碼。”此前，韓國總統李在明在3日舉行的記者會上表示：“如果韓美聯合軍演問題有必要，如果有助於美國的戰略槓桿，就可以進行討論和考慮，這本身就有助於爲談判創造條件。”但隨後，統一部再次表示可以推進調整韓美聯合軍演。統一部發言人尹民浩8日在例行記者會上表示：“韓美聯合軍演不僅在軍事方面，在韓朝關係和韓半島局勢上也具有重要意義。今後如果條件和環境允許，可以進行討論。”鄭東泳當天在統一部、韓國政治學會共同研討會上由副部長金南中代讀的歡迎詞中表示：“南北實現‘嚮往統一的和平兩國’關係，以及以此爲基礎的和平共存制度化，是優先和重要的課題。”此外，就美國最近發表的國家安全戰略報告中沒有提及“韓半島無核化”一事，凱文·金表示：“特朗普總統和李在明總統在共同事實清單中重申了‘朝鮮完全無核化’的承諾。這就是我們現在的韓半島政策。”他強調，美國的朝鮮無核化政策正在維持。11月14日公佈的韓美首腦會談事實清單中，包括“兩國首腦再次確認了朝鮮完全無核化和韓半島和平穩定意志”的字樣。凱文·金解釋說：“韓美就兩國首腦達成協議並再次確認的朝鮮完全無核化問題等多個懸案中達成最佳合作的方案進行了富有成效的討論。”對於是否成立《原子能協定》修訂專班的問題，他回答道：“還在討論中，如何進行還有待觀察。”申나리 journari@donga.com