美俄就“烏克蘭領土問題”意見相左，停戰談判空手而歸

俄羅斯總統普京2日和美國總統中東特使史蒂夫·威特科夫率領的美國代表團在俄羅斯首都莫斯科就結束烏克蘭戰爭的方案進行了約5個小時的馬拉松式談判。但據悉，雙方就領土問題和烏克蘭安全保障方案等存在較大分歧，因此未能達成協議。據俄羅斯官方通訊社塔斯社等媒體報道，普京總統的外交政策助理尤里·烏沙科夫在此次會晤後評價稱，“對話是有用的、建設性的”。但他同時表示，“美方計劃的部分條款是不能接受的”。特別是就戰爭爆發後俄羅斯佔領的烏克蘭領土，他公開表示“討論沒有找到妥協點”。俄羅斯主張將俄裔聚居的烏克蘭東部頓巴斯（頓涅茨克州和盧甘斯克州的合稱）地區全部併入本國領土。相反，烏克蘭和西歐主要國家則認爲應該以“目前戰線”爲基礎進行領土談判。據路透社等媒體報道，俄羅斯目前佔有頓巴斯約88%的土地。普京、烏沙科夫、威特科夫、俄主權財富基金代表基里爾·德米特里耶夫和特朗普總統的長婿、前白宮高級顧問賈裏德·庫什納等出席當天的會談。普京當天在一場投資論壇上猛烈抨擊西歐主要國家。他特別指出：“如果歐洲希望再次發動戰爭，我們也做好了立即戰鬥的準備。”他還稱歐洲站在戰爭一邊，而不是和平一邊，將之前談判停滯不前的責任推給了歐洲和烏克蘭。相反，烏克蘭總統澤連斯基則集中展開了旨在凝聚支持勢力的外交戰。他2日訪問愛爾蘭首都都柏林，會見了愛爾蘭總統凱瑟琳·康諾利、愛爾蘭總理米歇爾·馬丁等。澤連斯基在當天的記者會上表示：“現在比以往任何時候都更有機會結束這場戰爭。領土、歐洲凍結的俄羅斯資產等一些問題仍未得到解決。”柳根亨 noel@donga.com