首爾市長吳世勳涉嫌由他人代繳輿論調查費，特檢組對其提起不拘留起訴

特檢組（特別檢察官閔中基）1日表示，以違反《政治資金法》的嫌疑起訴了首爾市長吳世勳。吳世勳涉嫌委託政治掮客明泰均進行2021年首爾市長補缺選舉相關的輿論調查，並由贊助者代繳費用。特檢組當天表示，吳世勳和前首爾市政務副市長姜哲源、贊助吳世勳的企業家金漢正（音）涉嫌委託明泰均進行10次有關2021年1-2月份首爾市長補缺選舉輿論調查，金漢正以輿論調查費用的名義分5次支付了3300萬韓元，目前訴狀已移交法院。特檢人士解釋說：“用於公開發布的輿論調查有3次，非公開發布的輿論調查有7次。吳世勳以請明泰均進行輿論調查爲宗旨，指示當時擔任選舉陣營祕書室長的姜前副市長與明泰均商議。”吳世勳當天在特檢組起訴後發表聲明反駁稱：“特檢組違背法律和良心，根據共同民主黨的命令強行進行了定好的起訴。一切都只是詐騙犯罪分子明泰均的謊言，是沒有一點證據的無理拼湊起訴。”他還主張：“此次特檢的起訴只不過是爲了李在明政權的‘獻媚起訴’，不久後就會查明。”吳世勳一直否認相關嫌疑，聲稱“沒有委託明泰均進行過輿論調查，也沒有得到過結果”。共同民主黨三大特檢綜合應對特別委員會召開記者會表示：“被告吳世勳應當辭去首爾市長職務。如果特檢起訴的嫌疑屬實，那麼吳世勳從一開始就是通過非法輿論調查欺騙市民後當選的，他不僅沒有資格參選，甚至沒有資格擔任市長。”相反，國民力量黨首席發言人樸成勳反駁稱：“這是政治特檢干預地方選舉而進行的起訴。生拉硬套預設的結論、進行抹黑的起訴，這是由共同民主黨設計、特檢負責執行的奉命調查，也是名副其實的靶向調查。”宋有根記者、李採宛記者 big@donga.com、chaiwan@donga.com