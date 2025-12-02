憲法法院宣判戒嚴案時打出“三鞭子”，國會沒有半點反省

憲法法院在4月宣佈罷免發動去年12·3緊急戒嚴的前總統尹錫悅時指出，“嚴重背叛了民主共和國主權人大韓國民的信任”。憲法法院雖然明確表示總體政治失敗的原因在於尹錫悅，但對未能解決“根據民主主義原理需要協調和解決的政治問題”的政治界也發出了強有力的警告。但有人指出，戒嚴一年後的今天，憲法法院指出的“寬容和剋制”“爲實現責任政治說服國民”仍然在韓國政界難覓蹤跡。在經歷緊急戒嚴這一民主主義危機後，革新和反省消失不見、依靠強硬支持層的分裂政治正在變得更加極端。國民力量黨仍然深陷彈劾的泥潭，無法進行說服國民的前提條件——黨的革新工作。在距離12·3戒嚴即將一年的1日，國民力量黨代表張東赫在仁川市彌鄒忽區舉行的國民大會上表示：“挽救經濟和民生的唯一途徑就是提前讓李在明政權下臺。應該解散的政黨是共同民主黨。”有人指出，共同民主黨沒有寬容和剋制，而是把數量優勢放在首位。共同民主黨代表鄭清來當天在最高委員會議上強調：“法蘭西共和國不靠寬容建成的。要徹底清算內亂。”尚未越過戒嚴之河的朝野政黨和政治失蹤正在給國民帶來損失。朝野領導層指責獨裁、內亂勢力、彈劾等對峙期間，爲克服戒嚴的傷口和損失所需的民生法案被擠到了後面。西江大學政治外交學系教授李賢宇（音）指出：“消除矛盾是政治的最大功能之一，但現在相比共存，一再出現的卻是把對方妖魔化、否定其存在的情況。政治不應爲了黨派的利益，而應爲了全體國民的利益而存在。”金俊一記者、許東俊記者 jikim@donga.com、hungry@donga.com