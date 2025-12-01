機器人手臂將于2027年世界號第六次發射時驗證太空碎片收集技術

韓國首顆衛星“我們的星星1號”在韓國科學技術院（KAIST）宇宙研究院的前身——KAIST人造衛星研究所誕生。當時可謂是挑戰了國內首次衛星開發。成立約壹年的KAIST宇宙研究院如今將設計並執行太空碎片處理技術（主動控制技術）開發、小行星探測等又壹系列挑戰性太空任務。上月25日在大田韓國科學技術院見到的KAIST宇宙研究院院長韓在興表示，將以KAIST積累的宇宙、物理、量子、人工智能（AI）等知識和技術爲基礎，延續我們的星星1號般的挑戰精神。在此過程中，研究院立志成爲連接宇宙航空廳（宇宙廳）與研究機構、産業界，並承擔核心技術研發、實證檢驗及人才培養的綜合平台。KAIST宇宙研究院于去年9月以KAIST人造衛星研究所爲核心，整合KAIST宇宙技術開發能力而成立。韓國科學技術院宇宙研究院由人造衛星研究所、宇宙技術創新人才培養中心、宇宙服務及制造研究中心（ISMRC）、宇宙網絡安全研究中心等機構組成。韓在興院長表示：“韓國現已到了需要執行挑戰性太空任務的階段”，並介紹“太空碎片處理技術（主動控制技術）開發、小行星探測、太空服務及制造軌道基礎設施構建、高性能高效率太空移動技術等將是宇宙研究院未來重點攻關的戰略技術”。研究院將率先致力于掌握國內首個太空碎片處理技術。該技術指收集或清除在地球軌道漂浮的使用壽命終止衛星、發射殘骸等的技術。該技術能用于預防衛星碰撞風險、將衛星轉移至目標軌道，或在太空中捕獲並使衛星失效，是可轉化爲戰略性、軍事性工具的重要技術。應用四只機器人手臂接近並抓取目標物體的太空碎片處理技術所研發的衛星，將于2027年通過世界號（Nuri）第六次發射升空進行技術驗證。韓院長強調：“運營太空碎片處理技術需掌握多項高水平科學技術，包括可接近目標物數米內的導航技術、精准抓取目標物的機器人技術、以最低燃料實現最優軌道接近的數學與動力學等”，並指出“韓國科學技術院自2020年啓動研發，目前技術水平已達到較高層次”。研究院還將聚焦以宇宙服務及制造研究中心爲核心的太空服務與制造研究。其目標是確立韓國型無人空間站及軌道平台概念，掌握基于機器人技術的太空制造、物資回收等下壹代太空開拓核心技術。韓國科學技術院宇宙研究院因制度限制難以擴編，目前60名人員中約三分之二爲非正規職。韓院長強調，鑒于設定了挑戰性任務，必須確保穩定的人力資源。自2003年起擔任KAIST航空宇宙學系教授並指導學生的韓院長說明道：“將構建新型太空人才培養體系，通過實踐教學讓學員擺脫太空領域需嚴守保密規定、屬危險大型項目的‘恐懼教育’認知，切實了解該領域蘊含的多樣化任務。”李彩琳=東亞科學記者 rini113@donga.com