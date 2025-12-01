日本歌手在上海演出中途被強制退場 日方稱其爲侮辱性措施

上月7日日本首相高市早苗發表“台灣有事時幹預”言論致使中日矛盾激化之際，壹名正在中國演出的日本歌手突然被要求離開舞台。隨著大衆音樂、古典音樂會、音樂劇、電影上映等活動接連取消或推遲，有分析認爲中國對日本文化産業的限制措施正持續擴大。據《共同社》30日報道，在上月28日于上海舉辦的“萬代南夢宮節2025”活動中，日本歌手大槻真希正在舞台演唱時，燈光突然熄滅，音樂戛然而止。隨後部分工作人員登上舞台與大槻真希交談，其未能完成演唱便退下舞台。大槻真希是演唱人氣動畫《海賊王》主題曲的歌手。其所屬事務所表示“因演出期間出現諸多不得已情況，只能中止表演”。原定于次日（29日）舉行的大槻真希演出亦告取消。本次以推介日本動畫作品爲主題的節慶活動，包括日本偶像團體演出在內，原計劃持續至30日，但所有活動均已取消。記錄大槻真希被迫離場過程的視頻在中國社交媒體快速傳播。《讀賣新聞》報道稱，演出中途強制歌手退場的做法已被批評爲侮辱性措施。日本流行歌手濱崎步原定于上月29日在上海舉行的演唱會，亦因中國主辦方前壹日宣稱“出現不可抗力因素”而取消。對此濱崎步在個人社交媒體發文稱“（8日）上午突然接到中止演出的要求，令人難以置信且荒謬絕倫”。此外，鋼琴家上原廣美與柚子樂隊的演出、動畫《美少女戰士》音樂劇等日本相關文化活動在中國接連取消。日本電影《工作細胞》與動畫《蠟筆小新》系列上映計劃也被推遲。大衆文化專家松谷創壹郎向共同社表示：“中國曾于2016年因反對韓國部署薩德系統而限制韓劇播出”，“日本文化産業面臨的處境可能愈發艱難。”此前中國政府要求高市早苗首相收回相關言論，並于上月14日與16日發布赴日旅行及留學謹慎提醒。隨後在19日宣布全面暫停進口日本水産品。受此影響，中國民衆赴日人數顯著下降。《日本經濟新聞》29日報道稱，中國航空公司已暫停本月計劃飛往日本航線中904個班次（占總量16%）的運營。金喆仲 tnf@donga.com