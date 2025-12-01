戒嚴之夜已過一年，黑暗依然未消

自去年12月3日時任總統尹錫悅宣佈緊急戒嚴以來，已經過去了一年。尹錫悅在憲法法院由法官一致同意被罷免，又以內亂首領嫌疑被拘留起訴，正在接受審判。在過去的一年裏，以尹錫悅爲首，包括國政二號人物時任國務總理韓德洙、主要國務委員、軍隊和警察首腦部等23人因涉嫌參與非法緊急戒嚴而被依次起訴。從擔任警衛處長時期開始企劃並總負責戒嚴的前國防部長金龍顯，到戒嚴當天向國會和選舉管理委員會投入兵力的前首都防衛司令李鎮雨、前國軍反間諜司令呂寅兄、前陸軍特殊戰司令郭種根等，15名前任、現任軍隊將軍正在接受審判。動員警力封鎖國會和選舉管理委員會的前警察廳廳長趙志浩、前首爾警察廳廳長金峯植等4名警察幹部、參加戒嚴國務會議的前行政安全部長官李祥敏、前國家情報院院長趙太庸等3名政府高層負責人也遭到了起訴。尹錫悅從就任總統半年後的2022年11月起開始提出“緊急對策”的事實新近也被曝光。根據特檢組起訴尹錫悅的“一般利敵嫌疑公訴狀”，尹錫悅當時在與國民力量黨領導層的晚宴上表示：“我有緊急大權，要把他們一掃而光。”尹錫悅從第22屆議會選舉前夕的去年3月底開始，每月一兩次與軍隊幹部一起吃飯，至少9次提到了“緊急對策”。宣佈戒嚴已經過去一年，但至今仍存在尚未查明的疑惑。尹錫悅就宣佈戰時、事變情況下才能啓動的緊急戒嚴的動機主張，“這是爲了宣傳共同民主黨的暴舉而進行的警告戒嚴”。但特檢組認爲“這不可信”。相反，隨着包括明太均事件在內圍繞總統夫人金建希的各種疑惑不斷涌現，特檢組認爲尹錫悅宣佈緊急戒嚴是旨在轉變局面、壟斷權力的措施，正在繼續進行調查。在今年底明年初三大特檢組的調查依次結束的情況下，共同民主黨已經暗示有可能組建新的特檢組。李在明總統已決定12月3日召開一週年特別談話，並邀請5部要員共進午餐。高道藝記者、崔美松記者 yea@donga.com、cms@donga.com