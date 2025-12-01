尹錫悅和國民力量黨不負責任的第二次加害



前總統尹錫悅案的審理已接近尾聲，連日來出現了罕見的情況。涉嫌內亂首領的被告人尹錫悅親自訊問證人，提出了很多有關去年12月3日緊急戒嚴的問題。被告人確實也可以訊問證人，但這並不是經常上演的場面。因爲有可能出現於己不利的證言，因此即便要問，一般也會盡量少做。



有好幾次，尹錫悅如果對證人的回答不滿意或認爲檢察官提問不合適，就會拿起麥克風說：“審判長，我可以說一句嗎?”分析認爲，尹錫悅在檢察官時期靠特別調查揚名立萬，還擔任過檢察總長和總統等，可以說是最厲害的“前官員”，他企圖親自向證人施壓，把審判引向有利的方向。



法院通過視頻公開的尹錫悅訊問的樣子，與他擔任特別調查部檢察官以被傳喚到首爾中央地方檢察廳調查室的嫌疑人爲對象獲得調查內容時頗爲相似。他似乎完全沒有意識到攝像機，毫無保留地表現出特有的高壓姿態和語氣、動作，向證人施壓。



其中，他當着前國家情報院第一次長洪壯源的面，提及前反間諜司令呂寅兄，並問道“是不是覺得呂司令那個傢伙連調查的‘調’字都不知道”，這一場面堪稱壓卷之作。面對尹錫悅把忠於自己而被收監的三星將軍稱爲“傢伙”，似乎要推卸逮捕政治家組的嫌疑時，洪壯源反問道：“被告人，你不是在把責任轉嫁給部下吧?”前特戰司令郭種根也因尹錫悅持續施壓而感到痛苦，當場反駁道：“到現在爲止，我都沒說出來。當時您點了韓東勳和部分政界人士的名，讓人把他們抓到您面前來。當時還說，就算是開槍也得弄死。”



郭種根因聽從尹錫悅的指示正在接受審判，洪壯源因揭露逮捕政界人士的疑惑而被撤換。涉嫌深度參與戒嚴的呂寅兄如果被判有罪，也將不可避免地受到重刑。一名法律界人士咂舌道：“前任總統正在對因自己而飽受折磨的部下進行第二次加害。”



在“二次加害”的批評面前，國民力量黨也不能脫身。以張東赫爲首的該黨領導層直到緊急戒嚴一週年的前幾天還在爲要不要道歉和何種程度道歉思前想後。在11月28日的大邱集會上，張東赫聲稱“痛感責任重大”，卻附上了“通過戒嚴，暴露了共同民主黨的無道行爲，看到了大韓民國的現實”的前提。在第二天的大田集會上，他又表示，“只有團結一體，才能戰鬥”，把重點放在了鬥爭上。相反，“道歉”的提議則遭到強烈批評。在大田集會上，最高委員樑香子高喊“應該反省”，黨員們立馬高聲反對還衝她扔咖啡。現場出現了“絕對不能戒嚴道歉”“戒嚴是正當的”等橫幅和牌子。



必須停止尹錫悅對證人的二次加害。如有必要，法庭應該糾正或制止尹錫悅的訊問態度。國民力量黨也需銘記，目前模棱兩可的態度是對戒嚴受害者國民的二次加害。對道歉信息和尺度思前想後，這本身就赤裸裸地暴露了第一在野黨的現狀。國民力量黨必須知道，就算是不附加任何理由和前提的真心道歉，也不能令人釋懷。

