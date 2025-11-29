“特朗普總統就解決朝鮮半島問題持所有選項開放立場”

代理駐韓美國大使凱文•金（照片）于28日就14日發布的關稅和安全“聯合情況說明書（joint factsheet•共同說明資料）”表示，“這是不僅包含朝鮮半島，還包含印度太平洋地區願景的文件”，並稱“我們聯軍決定共同應對區域內所有威脅”。金代理大使當天在韓美同盟論壇上就情況說明書表示，“這並非單純的文件，而是全面涵蓋了貿易、經濟、國防、外交以及韓美共同未來的願景”，並如上所述。他就同盟現代化、戰時作戰權移交、核動力潛艇推進等韓美安全合作強調，“不僅在朝鮮半島，在印太地區解決共同挑戰至關重要”，並稱“最終重要的是加強朝鮮半島和印太地區的威懾力”。金代理大使表示，“東北亞安全局勢正變得更加困難和複雜”，並提及朝鮮核與導彈能力高度化、朝俄軍事合作。接著，他解釋說，“我們兩國聯軍決定應對區域內所有威脅”。雖然沒有直接提及中國，但據解讀，根據唐納德•特朗普美國政府的“同盟現代化”要求，駐韓美軍的角色將擴大至牽制中國。金代理大使還暗示，最近韓國引進核潛艇的可能性可能被用于牽制中國。關于朝鮮半島問題解決方案，他表示，“特朗普總統是‘和平締造者’”，並稱“因爲所有選項都可能，所以任何選項都不應排除”。金代理大使在峨山財團理事長鄭夢准詢問中國大陸攻入台灣的可能性時，表示“關于可能性無法置評”，但稱“無論發生何事，特朗普總統都將爲台灣海峽與印太地區的和平竭盡全力”。李潤泰記者 oldsport@donga.com