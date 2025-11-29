“韓國，生成型人工智能依賴美國和中國……要與物理人工智能中堅國聯合”

開放人工智能的聊天GPT於2022年11月30日上市，今年迎來了生成型人工智能時代3週年。自從聊天GPT（ChatGPT ）開火以來，人工智能市場的地形以美國和中國爲中心正在發生着緊張的變化。中國推出了被稱爲“性價比模型”的“深度求索”“月之暗面”等產品，展示了不亞於美國的技術實力，而且在美國國內，谷歌用Gemini 3威脅着聊天GPT的堡壘。相反，在美中人工智能霸權競爭中，韓國用戶對海外人工智能模型的依賴度正在逐漸加深。《東亞日報》對韓國企業及機關所屬的300多名信息技術負責人的人工智能使用實態進行了問卷調查，結果顯示使用開放人工智能的GPT模型的回答佔52.6%，超過了一半。使用韓國開發的模型的回答還不到10%。其中，本報拿到的韓國科學技術政策研究院和英國艾倫圖靈研究所的共同報告《爲應對物理人工智能時代的韓英主權人工智能合作戰略》認爲，隨着美中競爭的激化，人工智能霸權競爭正在擴散到“物理人工智能”領域。報告建議，要想在全球競爭中生存下來，核心課題是韓國和英國等“中堅國聯合”。報告分析說，僅憑個別國家的技術，完美的自給自足是不現實的，因此確保核心技術和同盟國之間的合作是必須的。也就是說，軟件薄弱的韓國、硬件薄弱的英國可以實現互補合作。該項目負責人、韓國科技政策研究院研究委員崔鍾和（音）強調：“要想在下一代物理人工智能競爭中掌握主導權，就必須與英國、印度、沙特阿拉伯等中堅國家聯合起來。”英國艾倫圖靈研究所高級研究員阿爾迪·亞涅瓦（音）強調：“韓國的製造、機器人等硬件優勢應和英國的人工智能軟件優勢相結合，探索利用物理人工智能的可能性。”張恩智記者、崔智媛記者 jej@donga.com、jwchoi@donga.com