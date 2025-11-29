去年韓國“孤獨死”死亡者中過半數爲五六十歲男性



與家人或周圍人斷絕聯系、獨自離世後許久才被發現的“孤獨死”死亡者，去年達到3924人，較前壹年增加7.2%。在全部死亡者中，每100人中有1.09人因孤獨死結束生命。從性別來看，男性在全部孤獨死中占比達82%，占據絕對多數。尤其值得注意的是，五六十歲男性比重超過全部孤獨死的壹半，顯示出這壹群體的脆弱狀態。



自韓國政府于2020年開始統計相關數據以來，孤獨死人數持續增加，專家指出，單人戶增加和隔絕的居住環境是主要原因。在五六十歲男性中，因提前退休、事業失敗、離婚和喪偶等原因意外成爲單人戶的情況不在少數。選擇不婚主義等自願成爲單人戶的人士對外出活動和交流較爲積極，但因失業和喪偶等非自願原因成爲單人戶的人，盡管迫切需要周圍人的關心和幫助，卻難以敞開心扉。尤其因住房費用負擔，他們多居住在單間或考試院等鄰裏紐帶薄弱的地方，這加劇了孤獨死的風險。



五六十歲男性孤獨死的壹個特征是病死者占絕大多數。在20歲以下孤獨死中，自殺比重爲57%，而五六十歲男性僅爲8.3%至13.5%，他們大多因疾病死亡。這壹年齡段身體功能下降，高血壓、糖尿病、癌症等慢性疾病風險較高，是需要定期檢查和管理的重要時期。但由于經濟困難且無人照料，他們往往延誤治療，在發生緊急情況時也因無人幫助而錯失黃金救援時間。



中壯年階層與社會活動活躍的青年層或政府管理的老年層不同，是既非政策對象也非福利對象的被忽視的壹代。尤其這壹代韓國男性將職場視爲生活的幾乎全部，當“沒有名片的生活”來臨時，人際關系容易斷裂並陷入挫折，但他們卻不擅長傾訴心理困難或尋求幫助。爲從經濟和社會孤立中擺脫出來，過渡到穩定的老年期，他們需要自助，政府也應通過量身定制的政策予以協助。只有依靠人與人之間的相互扶持，而非酒精和煙草，才能避免淒涼的死亡。

