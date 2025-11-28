監查院：“尹錫悅三次拒絕保健部的分階段擴招計劃，毫無根據地炮製醫生缺口，強行每年擴招2000人”

監查院監查結果顯示，引發“醫政矛盾”的尹錫悅政府決定增加2000名醫科大學（醫學院）招生名額，是因爲尹錫悅總統三次拒絕保健福祉部的分階段擴招方案，下達“充分擴招”的指示。據調查，隨着尹錫悅和總統室在任期內堅持大規模一次性擴招，保健部爲了擴大醫大招生規模，炮製了醫生缺口規模。據監查院27日公開的“醫大擴招推進過程”監查結果顯示，時任保健福祉部長曹圭鴻2023年6月向尹錫悅報告2025年至2030年每年擴招500人的方案。但尹錫悅表示“應該擴招1000人以上”，駁回了申請。對此，保健部同年10月再次報告，計劃2025-2027年每年擴招1000人、2028年擴招2000人。該方案雖然將擴招規模從6年的3000人擴大到4年的5000人，但尹錫悅表示“應充分增加”，仍然沒有接受。面對尹錫悅一再要求擴招，曹圭鴻指示主管部門以2035年爲基準計算醫生人數的缺口。保健部在沒有進行專門推算的情況下，參考韓國保健社會研究院、韓國開發研究院、首爾大學等現有3篇論文中記載的“醫生缺口過萬”的內容，向總統室發送了“缺口高達1萬人”的報告。對此，監查院表示，時任總統室國政企劃首席祕書李官燮首次提出了在任期內完成醫大擴招工作的方案，分5年補齊1萬人缺口，每年一次性擴招2000人。但是，保健部擔心醫生團體等的反對，2023年12月向尹錫悅報告了一開始擴招900人的分階段擴招方案和2000人一攬子擴招方案，尹錫悅表示“反正會有反對”，反對分階段擴招。對於一次性擴招，尹錫悅還指示還要研究減少醫生團體反對的方案。此後，曹圭鴻2024年1月提出了一攬子擴招1700人的方案，但時任祕書室長李官燮提出“一攬子擴招2000人比較好”的意見，最終於2024年2月確定了一攬子擴招2000人的方案。監查院指出：“保健部並非從一開始就計算出2000人，而是總統室要求更大規模後，根據要求炮製了估算依據。”李允泰記者 oldsport@donga.com