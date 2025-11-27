國內快捷支付領域排名第壹的企業Naver金融與運營國內最大虛擬資産交易所Upbit的Dunamu已啓動合並程序。若最終合並成功，將誕生企業價值合計達20萬億韓元的“巨型金融科技”企業。Naver將在搜索、內容、電子商務、金融科技之後，將其影響力擴展至虛擬資産領域。Dunamu、Naver金融以及Naver金融的母公司Naver于26日分別召開董事會，表決通過了雙方合並案。合並以全面股票交換方式進行，具體形式爲Dunamu股東將其持有的股票與Naver金融的新股進行交換。Naver方面在當天董事會後通過新聞稿表示：“雙方計劃在數字金融領域展開全新全球挑戰。”關于合並預期效果，其強調：“這是擁有超過3400萬用戶和年支付規模達80萬億韓元的國內最大快捷支付企業Naver金融，與具備國內最高水平區塊鏈技術的Dunamu實現企業融合。”Dunamu相關人士也表示：“今後將通過有機協作，爲夯實未來增長基礎，計劃研討多種結構重組方案。”目前，Naver金融的最大股東是持有69%股份的Naver。Dunamu的主要股東爲共同創始人宋治亨會長和金亨年副會長，分別持有25.5%和13.1%股份。合並後將形成Naver（母）-Naver金融（子）-Dunamu（孫）的控制體系。全面股票交換比率根據多家外部專業機構評估的企業股權價值確定。Naver金融與Dunamu的企業價值分別被評估爲4.9萬億韓元和15.1萬億韓元，比率測算爲1比3.06。但因雙方發行股票總數不同，按每股換算的Dunamu與Naver金融每股交換價值比率最終定爲1比2.54。全面股票交換完成後，Naver金融將變更爲壹般事業控股公司，並將Dunamu完全納入子公司體系。但合並需經董事會表決後提交股東大會特別決議方最終確定，須獲得出席股東三分之二以上、發行股票總數三分之壹以上的贊成。合並完成後，Naver與Dunamu將正式構建穩定幣生態系統。通過整合Naver金融的快捷支付生態與Dunamu的區塊鏈技術，Naver Pay將負責“發行”環節，Upbit則承擔“流通”職能。吸納Dunamu後，基于區塊鏈與虛擬資産基礎設施，可進壹步進軍海外支付與彙款市場。預計將壹舉獲得與PayPal、Stripe抗衡的全球競爭力。內部研判認爲，Naver正在籌備的人工智能（AI）代理全球業務也必需穩定幣支撐，美國代表性電商平台Shopify宣布引入穩定幣支付即爲典型例證。Naver計劃將穩定幣支付基礎設施聯動至此前收購的美國“胡蘿蔔市場”對標企業Poshmark、西班牙Wallapop、韓國Naver Plus商店等Naver商務生態系統。韓國投資證券研究員鄭孝允表示：“以穩定幣爲基礎創造商務與金融科技的協同效應，並拓展至代幣證券市場等新業務領域，亦是重要投資亮點。”Naver創始人兼董事會主席李海珍與Dunamu會長宋治亨等管理層將于27日上午在Naver總部舉行聯合記者會，親自闡明合並後的業務規劃方案。張恩智記者、李浩記者 jej@donga.com、number2@donga.com