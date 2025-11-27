“我拍攝的動物照片登載于世界自然基金會日曆上”

“每到秋季，銀行都會提出高額報酬委托制作日曆，但我都拒絕了。取而代之，我決定向世界自然基金會（WWF）捐贈作品使用權，並制作送給支持者的日曆。”穿梭于數字繪畫和攝影等多種體裁、描繪瀕危動物和社會弱勢群體形象的藝術家高相佑（47歲）的作品，將入選明年的世界自然基金會日曆。包括此次新公開的作品1件在內，共甄選了描繪瀕危野生動物的14件作品。19日在首爾鍾路區世界自然基金會韓國本部見到的藝術家高相佑，畢業于美國芝加哥藝術學院後，以自畫像和肖像畫聞名。在國內，以藍色毛發的老虎用強烈視線正視前方的作品《命運》而著名。高相佑直接拍攝瀕危動物後，在明暗和顔色反轉的負片照片上，用數字繪畫技法細致著色，完成作品。在海外對瀕危動物關注度高的地區，歌手麥當娜和對沖基金橋水公司創始人雷•達裏奧收藏了高相佑的作品。“從小時候起，我就通過救助遺棄犬或流浪貓等行動表達對動物的關愛。2013年觀看了美國前副總統阿爾•戈爾的紀錄片《難以忽視的真相》後，産生了爲因氣候變化而瀕臨滅種危機的動物進行作品創作的想法。”高相佑表示自己主要從紀錄片、研究資料和新聞中獲得靈感。如果有想描繪的動物所在之地，即使遠及海外偏遠地區也會親自探訪。2019年因澳大利亞山火導致數百只考拉死亡後，爲將考拉融入作品，他親自前往受災地區。最近曆經三次探訪白翎島，才勉強見到斑海豹。高相佑說：“相遇後會等待動物與我對視10秒以上。若動物回避人類，我便不作畫。”他表示：“與動物目光交彙的過程，宛如獲得動物‘允許描繪我’的認可。”觀賞高相佑作品時，會被那穿透深淵般的動物視線瞬間震懾。他說明道：“我最注重眼睛的刻畫”，“因爲期盼作品中的動物與觀賞者能在平等地位上相互凝視。”“我不願強求人們關注瀕危動物。若觀衆欣賞作品時心生‘美麗’之感，或許能自發産生改變。”世界自然基金會向贊助活動的支持者贈送日曆。全部贊助資金將用于瀕危動物保護行動。田彩恩記者 chan2@donga.com