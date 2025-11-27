

陽光熾烈的列車車廂內，壹名女子垂首坐在硬木座椅上。她腕間戴著手铐，身旁擱著陳舊包袱，兩名身著軍裝的男子在後方看守。她究竟犯下何罪，竟落得如此淒慘境地？



《另壹個瑪格麗塔》（1892年，照片）是“光的畫師”華金•索羅拉藝術生涯的轉型之作。在畢加索嶄露頭角之前，他始終是西班牙最負盛名的畫家。雖以描繪明媚海濱日常景象著稱，其青年時期亦創作過多幅直面社會陰暗面的作品。此畫作正是基于畫家在馬德裏至巴倫西亞區間三等列車上的親眼目睹：兩名公民警衛隊正押解壹名待審女囚。瑪格麗塔之名既是當時巴倫西亞對性工作者的俚稱，又令人聯想起歌德《浮士德》中殺害嬰兒的角色。



畫中女子莫非真是殺害親子的性工作者？此種可能性甚大。當時的索羅拉已是兩歲幼女的父親，目擊這般場景想必更感震撼。



車廂內冰冷而空蕩。三位黑衣人間既無交談亦無暖意。窗外傾瀉的熾烈陽光，反而更凸顯女子的羞恥與悲苦。她雖正前往法庭，但在名爲社會的審判席上，或許早已承受著地獄般的生活刑罰。



索羅拉憑借此作在西班牙及美國展覽中屢獲大獎，贏得國際聲譽，但畫家內心真正渴望叩問的或許是：罪責雖由個體承擔，可究竟是誰構築了將女子逼向絕境的貧困與絕望循環？今日我們的社會，是否仍在不斷制造著新的“瑪格麗塔”？

