韓國美妝熱潮推動並購規模突破3萬億韓元，涵蓋化妝品原料至包裝材料

隨著韓國美妝（K-Beauty）在全球範圍內人氣高漲，今年韓國化妝品相關並購（M&A）規模已突破3萬億韓元。這是8年來最大規模，交易領域從以品牌爲中心擴展至容器、包裝材料、美容醫療設備、化妝品委托設計制造等領域。據中小企業並購咨詢公司MMP25日數據，今年1月至10月韓國化妝品行業達成的並購共計21起，交易額達3.1756萬億韓元。較去年的2.5818萬億韓元（18起）增長26.9%，自2017年3.3312萬億韓元以來時隔8年再度突破3萬億韓元。今年化妝品行業並購的最大特點是交易重心從品牌轉向容器、包裝材料、特殊原料、美容醫療設備、委托設計制造等美容領域全範圍擴展。分析指出，這超越了單純收購熱門品牌的策略，凸顯出確保韓國美妝生態系統基礎實力——制造、包裝、技術全方面的動向。今年最大交易是全球私募基金科爾伯格•克拉維斯•羅伯茨收購三和。科爾伯格•克拉維斯•羅伯茨以7330億韓元收購三和，創下單壹品類（容器）曆史最高價。三和成立于1977年，是向愛茉莉太平洋、LG生活健康等主要品牌供應高級包裝的韓國第壹容器企業。結合品牌與流通平台的投資趨勢也較爲明顯。擁有基礎化妝品品牌“柔恩萊”的Serin Company以6000億韓元出售給Goodai Global。Goodai Global接連收購“朝鮮美女”、“Tir Tir”等韓國美妝代表獨立品牌，快速構建全球流通組合。被收購品牌的海外銷售比重超過60%。K-Beauty Holdings收購“魔女工廠”（1900億韓元）也備受關注。魔女工廠在美國亞馬遜護膚部門保持銷售前列。美容醫療設備領域也接連出現大型交易。VIG Partners以5213億韓元收購擁有射頻基礎提拉設備“Cellinew”、“Scarlet”、“Sylfirmx”的Viol。Viol是國內外醫院廣泛使用的美容醫療設備品牌之壹，在美容醫療設備出口擴大趨勢中，其技術價值受到認可。色彩化妝品委托設計制造企業C&C International以2850億韓元出售給Ascend Equity Partners。C&C International是唇部、眼部等所謂“點妝”委托設計制造領域強者，通過確保歐萊雅、雅詩蘭黛集團等全球客戶實現成長。去年韓國化妝品出口額爲102億美元（約15萬億韓元），較前年增長20.6%，創曆史新高。今年上半年（1月至6月）達55.1億美元（暫定），較去年同期增長14.8%。出口對象國也擴大至176個國家。隨著韓國美妝出口持續向好，全球投資者參與並購的情況增多。梅裏茨證券研究員朴鍾大（音）分析稱：“繼日本、美國之後，歐洲、中東出口增加等，韓國美妝全球勢頭現在才剛剛開始”，“委托設計制造、容器、流通等價值鏈價值正在同步上升。”南慧貞記者 namduck2@donga.com