美中首腦通話……不可能是“別人家的事”——日本、臺灣、烏克蘭的處境



美國總統特朗普和中國國家主席習近平24日在通話中討論了特朗普明年4月訪華、習主席明年回訪美國的問題。繼一個月前在釜山會談上就貿易矛盾達成停戰協議後，兩國又啓動了全面改善兩國關係的步伐。當天，主要兩國（G2）首腦對話中意外出現的內容是臺灣問題。中國外交部表示，習近平表示，“臺灣迴歸中國是戰後秩序的重要組成部分”，特朗普表示，“理解臺灣問題對中國很重要”。



儘管特朗普隨後致電日本首相高市早苗，說明與習近平的對話內容。但對於日本來說，這無疑是令人驚慌的事情。這可以解釋爲，中國以高市早苗的“臺灣有事時日本介入”發言爲由，對美國的核心同盟日本進行波浪式報復，美國仍然表示理解“不要牽扯臺灣問題”的立場。日本首相的發言觸動了中國的紅線，但那也是爲了迎合美國把阻止中國進攻臺灣作爲軍事戰略最優先課題的基調。



這不能不說是如實暴露出了相比與同盟的團結、更重視大國間交易帶來美國利益的“特朗普風險”。事實上，特朗普雖然無數次強調向中國施壓關稅帶來的經濟利益，但每次都對“緊急情況下是否防禦臺灣”的問題時避而不答。這纔是就算日本是同盟、臺灣是友邦，美國也不想介入對美國沒有好處的紛爭的“讓美國再次偉大”，即特朗普式美國優先主義的本質。



這幅模樣在烏克蘭戰爭結束前的壓力下反覆出現。最近公佈的美國終戰方案承認俄羅斯佔領烏克蘭，而對保障烏克蘭安全卻模糊不清。相比與歐洲同盟、友邦烏克蘭的合作，特朗普更注重通過戰爭結束獲得的美國經濟收益，試圖通過與俄羅斯的談判來解決問題。



對源自特朗普的“同盟風險”的不安，韓國也不例外。雖然美國計劃將駐韓美軍的作用轉變爲遏制中國，但這也暗含可能成爲中國潛在攻擊目標的危險。根據明年美中會談的結果和特朗普的善變，國際安全秩序可能會發生新的劇變。只有仔細研讀這一趨勢，制定外交原則和戰略，才能避免陷入夾在美中之間的蝦米之境。

