南美地區興起“K美妝”熱潮 出口額四年間增長4.6倍

得益于《K-Pop獵魔女團》等韓流內容熱潮，化妝品、香水等“K美妝”商品對南美地區的出口在最近四年內規模擴大超過四倍。韓國貿易協會國際貿易通商研究院于24日發布的《南美美容産品進口市場分析及當地進軍擴大方案》報告顯示，去年對南美地區出口的韓國美容相關商品規模達7020萬美元（約1034.2億韓元），較2020年的1530萬美元（約225.4億韓元）增長4.6倍。按國家劃分，巴西進口額最高，達3156萬美元，占總額的45%。其後依次爲智利（1628萬美元）、哥倫比亞（662萬美元）、秘魯（561萬美元）、阿根廷（288萬美元）。最受歡迎的産品是化妝品。2020年化妝品出口額爲1284萬美元，去年增至6326萬美元，激增493%。韓國貿易協會方面分析稱：“在消費品出口品類中，化妝品出口額增長勢頭非常迅猛，預計將很快超越目前排名第壹的食品出口額。”報告顯示，南美地區美容産品進口額從2020年的26.1億美元（約3.84萬億韓元）增至去年的41.3億美元（約6.083萬億韓元），年均增長4.7%。同期，韓國産品市場份額也從0.7%上升至1.6%。貿易協會建議道：“隨著韓流熱潮興起，南美地區對K美妝産品的偏好日益增強，其作爲新出口市場的重要性也隨之提升。有必要通過強調環保和可持續性的化妝品、使用當地定制型特色原料的香水等産品，與其他國家産品實現差異化。”李沅柱 takeoff@donga.com