像是在向未參會的特朗普顯示，二十國集團峯會強調“加強多邊主義”

二十國集團（G20）領導人當地時間22日通過了強調恢復多邊主義精神的《二十國集團南非峯會宣言》。在美國總統特朗普宣佈抵制峯會期間，除美國以外的主要國家發表了強調恢復自由貿易、應對氣候危機的協議。峯會第一天發表共同宣言實屬罕見。二十國集團成員國中除美國以外的19個國家的代表在南非約翰內斯堡舉行的峯會的第一天，簽署了由122項條款組成的《南非首腦宣言》。首腦們在共同宣言中表示：“我們重申承諾，二十國集團將以多邊主義精神爲基礎，按照協議運作，所有成員國根據國際義務以同等立場參與。”宣言還表示：“承認世界貿易組織達成協議的規則在促進全球貿易方面的核心地位。”由於美國的反對，亞太經合組織（APEC）峯會聯合宣言中沒有包括“通過世界貿易組織體制恢復多邊貿易體制”的句子。特朗普不僅宣佈不參加二十國集團峯會，還反對通過首腦宣言。爲參加二十國集團峯會訪問南非的李在明總統也參與了此次首腦宣言。國家安保室第三次長吳賢珠23日就自由貿易和應對氣候危機等南非首腦宣言的核心內容表示：“這是李在明總統在此次峯會上強調的重點內容。”在美國的貿易保護主義基調下，韓國也對維護多邊自由貿易體制發出了一致的聲音。李在明22日出席二十國集團峯會第一部分會議時強調：“恢復世界貿易組織的功能符合我們所有人的利益。”“國際社會應持續加強應對氣候危機的努力。大韓民國爲了參與國際社會的努力，確定了2035年溫室氣體減排目標和中長期氣候彈性發展路徑。韓國政府作爲國際社會應對氣候變化的旅程中負責任的一員，將站在一起。”李在明在中等強國合作體（MIKTA）首腦會談中也強調了恢復世貿組織功能的重要性。在美中圍繞貿易通商秩序展開激烈心理戰的情況下，李在明正式參與“全球南方”外交。23日，李在明結束爲期3天的二十國集團峯會日程，啓程前往土耳其進行訪問。約翰內斯堡=朴訓祥記者、林賢碩記者 tigermask@donga.com、lhs@donga.com