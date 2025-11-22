李在明計劃在南非二十國集團峯會上與德法領導人舉行雙邊首腦會談

在結束五天四晚的阿聯酋和埃及巡訪後，韓國總統李在明當地時間21日前往南非出席二十國集團（G20）峯會。李在明計劃與德國、法國首腦進行雙邊會談。李在明當天上午從埃及開羅飛赴二十國集團峯會舉辦地南非約翰內斯堡，將以22日開始的峯會活動爲契機，與德國總理默茨進行就任後的首次首腦會談。韓國國家安保室長魏聖洛前一天在新聞發佈會上表示：“將通過與歐洲最大貿易國、和我們一樣的製造強國德國的首腦會談，討論加強經濟合作以應對國際、經濟秩序變化的方案。”李在明還計劃與法國總統馬克龍舉行首腦會談。李在明原計劃9月參加聯合國大會而訪問美國時在紐約與馬克龍會面，但法國方面因國內情況要求延期。魏聖洛表示：“在明年韓法建交140週年即將到來之際，我們決定與明年將擔任七國集團（G7）主席國的法國就國際局勢及各種經濟、安全懸案進行緊密合作。”李在明還將與中等強國合作體（MIKTA，墨西哥、印度尼西亞、韓國、土耳其、澳大利亞）國家領導人舉行會議。魏聖洛表示：“今年我們是主席國。將由韓國主導舉行首腦會談，討論加強多邊主義和促進國際合作的方案。”在美中霸權競爭加劇的情況下，李在明接連會見德、法、中等強國領導人，進行外交多元化。魏聖洛強調：“爲了實現以國家利益爲中心的實用外交，有必要超越韓半島和東北亞，進一步擴大我們的外交範圍。以‘聯合’‘平等’‘可持續’爲主題，在二十國集團峯會上，將帶頭強化作爲全球責任強國的地位，爲恢復多邊貿易體制創造條件。”美國、中國、俄羅斯元首不參加此次G20峯會，自1999年創立以來，三國首腦都不參加尚屬首次。美國總統特朗普宣稱“南非白人農民被屠殺，土地被非法沒收”，本月初宣佈不參加。據悉，中國第二號人物、國務院總理李強將代替中國國家主席習近平出席。俄羅斯總統普京將由總統辦公廳副主任馬克西姆·奧雷希金代爲前往南非。韓國將主辦2028年二十國集團峯會。朴訓祥 tigermask@donga.com