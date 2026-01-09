“生産組長”AI機器人正在改變韓國制造業

“機器人將使工作環境更安全、更快速，並實現更大規模作業。”這是現代汽車公司于5日（當地時間）公開人形機器人“阿特拉斯”時強調的內容。現代汽車集團計劃于2028年將該機器人投入位于美國佐治亞州的Metaplant America（HMGMA）。該工廠已引入四足步行機器人“Spot”與人類共同進行質量檢查。兩年後，人形機器人、四足步行機器人等“人工智能（AI）機器人”將與人類共同制造汽車的未來工廠將正式啓動。8日東亞日報采訪組實地探訪國內十大制造業現場發現，AI機器人已在改變韓國制造業現場。其應用已超越簡單檢查與巡檢工作，投入生産現場裝配與制作環節，使韓國跻身全球AI機器人競爭前列。國內造船企業已引進AI焊接機器人，較未應用AI的傳統機器人，生産效率提升20%以上，作業速度提高兩倍以上。三星、LG、SK在産品開發或生産階段運用AI機器虛擬生産成品，以預先預測可能出現的設計缺陷或不良問題。海外方面，德國寶馬集團在車身組裝與精密零部件安裝等工序中引入與人類協作的AI機器人，將作業速度提升至400%。中國也已步入量産類似“阿特拉斯”的人形機器人階段。新年有望成爲AI機器人成爲全球産業核心的元年。國際機器人聯合會（IFR）分析指出，過去十年間，盡管存在新冠病毒疫情擴散導致的産業萎縮期，現場AI機器人數量仍翻了壹番。IFR主席伊藤孝行預測：“2026年將成爲機器人産業進入極具活力階段的元年。”全球市場調研機構MarketUS預測，AI與機器人結合的“AI工廠”市場規模到2032年將增長至1.0215萬億美元（約1475.7萬億韓元）。韓國政府去年通過經濟增長戰略宣布：“（AI機器人等）物理AI將躍居世界第壹。”這預示著比目標爲世界第三的AI更具增長潛力。當前制造業現場以僅有手臂或靠輪式移動的“工廠型AI機器人”爲主流，但預計未來將出現如“阿特拉斯”般人形機器人在AI工廠活躍的場景。全球咨詢集團安永（EY）預測：“隨著AI機器人技術快速提升與價格下降，五年內將出現AI人力引入與運營成本低于人工成本的‘成本交叉點’。”李元舟記者、巨濟=李棟勳記者 takeoff@donga.com、dhlee@donga.com