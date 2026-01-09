時隔30年的“內亂首領”尹錫悅將遭檢方求刑……特檢組直到最後都在苦思求刑量

前總統尹錫悅涉嫌2024年12月3日緊急戒嚴內亂首領，特檢組將於9日向法院對其求刑。這是繼因涉嫌祕密資金和內亂而被移交審判的前總統全斗煥之後，時隔30年韓國調查機關再次對內亂嫌疑進行評估。在特檢求刑後，法院將對尹錫悅作出一審判決。● “全斗煥內亂”案一審法院宣判死刑……最終無期徒刑首爾中央地方法院刑事協議25庭將於9日舉行尹錫悅涉嫌內亂首領案的最後審理。這距離去年1月26日尹錫悅被拘留起訴已過348天。因涉嫌從事內亂重要任務而一同接受審理的前國防部長金龍顯、前警察廳廳長趙志浩等7名軍警首腦層的審理也將於當天結束。在當天的審理中，將進行特檢組對尹錫悅的求刑和被告人的最後陳述。刑法對內亂首領罪規定“判處死刑、無期徒刑或無期監禁”。由於法律只規定三種刑量，特檢將在其中選擇一個，對尹錫悅進行求刑。幾乎沒有過檢方求刑低於法定刑量的情況。但是法庭可以判決比這更低的刑罰。被告人有認罪悔罪、犯罪危害不大等情節的，可以由審判機關酌情從輕處罰。但其範圍受法律限制。法庭在選擇死刑後，如果給予減免，也要判處無期徒刑或20-50年有期徒刑或監禁。如果法庭選擇無期徒刑或無期徒刑後減輕處罰，則應在10年-50年有期徒刑和監禁中宣判。最終，對於內亂首領罪，即使法庭減刑，也只能判處最少有期徒刑、監禁10年以上。緩期執行是不可能的。據悉，韓國憲政史上唯一以內亂首領罪宣判的案例是發動1979年12月12日軍事政變的前總統全斗煥。因此，法庭也將參考這一案例確定刑量。1996年一審判決當時，檢方要求判處涉嫌內亂首腦（首領）、內亂目的殺人等罪名被起訴的全斗煥死刑，法庭接受了這一要求。但是，二審減刑爲無期徒刑，大法院全員合議庭確定無期徒刑。一起被移交審判的前總統盧泰愚因涉嫌從事內亂主要任務，被大法院判處有期徒刑17年。檢方對盧武鉉求刑判處無期徒刑，一審判決是判處有期徒刑22年零6個月。不過，也有人分析認爲，考慮到12月3日緊急戒嚴時沒有人員傷亡、緊急戒嚴的持續時間相對不長等因素，很難單純地與全斗煥案相比較。一名庭麼法官表示：“關鍵在於是否將12月3日緊急戒嚴視爲相當於新軍部政變的情況。如果不是，最終量刑將比法定量刑減輕後再定。”● 特檢組爲求刑量絞盡腦汁特檢組的會議持續到8日，直到最後都在考慮求刑量。據悉，特檢組內部有人主張，尹錫悅沒有表現出反省的態度，而且把責任推給下屬等，幾乎沒有減刑的理由。據悉，特檢組還討又，是對8名被告人的求刑理由進行說明後求刑，還是在最後一次性公開所有被告人的求刑量。特檢組人士解釋說：“公開求刑量時，支持者們有可能在法庭上鬧事。是爲了應對這種情況。”直到審理接近尾聲，尹錫悅還在主張宣佈緊急戒嚴是“警告性”的，並且在發言中指責國務委員等幕僚團沒有就“戒嚴逆風”向他提出警告。在5日舉行的審理中，尹錫悅表示：“（國務總理和國務委員們）如果具備最起碼的政務感覺，（我宣佈戒嚴時）應該提醒總統‘會不會遭到在野黨的反攻’，沒有人說那樣的話。”宋慧美記者 1am@donga.com