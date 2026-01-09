“我將帶大家親臨叢林現場。”8日晚10時在Channel A首播的綜藝節目《主廚與獵人》中，演員秋成勳用壹句話概括了節目內容。在當天的在線制作發布會上，笑星林元壹、演員景秀珍等出演者及具章賢PD均表示：“拍攝過程異常艱辛”，但同時自豪地稱：“也因此産出了令人滿意的作品。”明星主廚愛德華•李與播音員金大浩也參與了節目錄制。《主廚與獵人》是壹檔在極限自然環境中親手捕獲野獸與魚類，並將其烹制成菜肴品嘗的綜藝節目。節目組在印度尼西亞拉布安巴焦和菲律賓布蘇安加進行了爲期半個月的十集分量拍攝。正如具PD所言“我們專注于如何減少幹預”，節目將呈現出演者與野豬對峙等緊張而自然的現場畫面。如節目標題所示，節目的兩大支柱是“主廚”愛德華•李與“獵人”秋成勳。目前身處美國的愛德華•李通過視頻表示：“壹直想嘗試新事物”，“雖然從未有過狩獵或在野外烹饪的經驗，過程很艱難，但希望觀衆能從用新食材烹饪中獲得靈感。”秋成勳談及愛德華•李時說：“雖通過節目首次相遇，但我們都生于海外而受韓國觀衆喜愛，這壹點上身份認同相似”，展現了二人默契的配合。“既有野外綜藝通常涵蓋建房、采集、烹饪以解決壹餐的生存全流程，而我們的概念很簡單，即‘狩獵’後進行‘烹饪’。特別是通過愛德華•李主廚呈現的缤紛華麗菜肴，絕非僅爲果腹的簡餐，而是精致餐飲。”（具PD）出乎意料的是，出演者們在叢林中最印象深刻的菜肴竟是“拌飯”。上周秋成勳在美國見到愛德華•李時甚至詢問“能否再做壹次”。但愛德華•李回答：“那是僅能用當地蔬菜食材、在特定時機才能做出的食物。”林元壹表示：“看艾迪哥做菜時，常驚歎‘這不是在開玩笑吧’，食材組合超乎想象”，“那壹刻深感自己曾是井底之蛙。”由于野外狀況難以預料，出演團隊的協作至關重要。秋成勳強調“比起狩獵本身，爲狩獵凝聚成‘壹個團隊’最爲重要”，林元壹與金大浩則從旁擔任得力助手。林元壹說：“每個人都清楚自己該做什麽，無需指揮也能自覺行動。”具PD表示：“這是在暴雨、台風等現場變數帶來的不安中起步的節目”，“那1%的准備不足感，由出演者間的默契與制作組的努力填補了。”作爲特別成員參與印度尼西亞拍攝的景秀珍發揮了畫龍點睛的作用。拍攝中她甚至徒手抓過鲨魚。她笑稱：“抓住了人生中最大的魚”，“今年的釣魚運氣都在這裏用光了。”景秀珍表示：“體力上確實辛苦，但因喜愛自然，精神上反而獲得了療愈”，“這是我參與過的綜藝中最有趣的壹次。”“這不是壹檔刻意展現我們艱辛經曆的野外綜藝。通過進行難以輕易嘗試的狩獵和垂釣，以及愛德華•李主廚烹饪、衆人美味享用的過程，觀衆能獲得替代滿足與羨慕之情。”（秋成勳）金泰彥記者 beborn@donga.com