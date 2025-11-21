載有267人的夜航客輪，航海師只顧着看手機，聽到“哐”的一聲

據悉，客輪“昆斯傑努維亞2號”在全羅南道新安前海擱淺，事故當時大副（一等航海師）因爲看手機而未能改變航線。有人指出，在船員的疏忽導致人禍的情況下，廣域海上交通管制中心也沒有事先警告脫離航線，險些釀成大型慘案。20日，木浦海洋警察署緊急逮捕了前一天晚上8點16分涉嫌讓載有267名乘客和船員的“昆斯傑努維亞2號”擱淺、造成30多名乘客受傷（嚴重過失致傷）的大副朴某（40歲）和40多歲的印度尼西亞人操舵手。據警方透露，朴某涉嫌在前一天客輪與新安郡長山面足島相撞的3分鐘前即晚8時13分左右，在1.6公里以外海域沒有將航線轉向木浦三鶴碼頭，而是以時速43公里的速度直行，導致船體撞到暗礁上。據警方透露，事發當時，“昆斯傑努維亞2號”處於自動導航狀態。據悉，大副朴某在初期調查中主張“方向舵不起作用”，後來又改口稱“因爲用手機看門戶網站新聞，未能轉變爲手動運行模式”。意思是說，直到與足島相撞前100米，他才發現相撞的危險，但未能及時改變航線。海警正在調查朴某坐在可以觀察暗礁的雷達裝備的座位上卻毫不知情的經過。海警也在調查事故當時60多歲的船長金某沒有堅守崗位的原因。根據《船員法》和該客輪的運行管理規定，在事故發生地等狹窄水道上，船長必須親自指揮船舶操控，但當時金某不在駕駛室。金某因涉嫌嚴重過失致傷而被不拘留立案。“昆斯傑努維亞2號”在事故發生前約3分鐘脫離通常路線，駛向無人島，但廣域海上交管中心沒有發出警告，這一點也被指爲問題。“昆斯傑努維亞2號”和木浦海上交管中心除在進入相關海域時按慣例進行通信外，沒有其他聯繫記錄。木浦海上交管中心在事故發生後接到朴某的報警後第一次得知觸礁一事。此外，由於海警展開救助行動，乘客和船員在事故發生3小時10分鐘後的19日晚11時30分左右全部獲救。受觸礁衝擊的影響，30多人受輕傷，在醫院接受了治療。海警人士表示：“事故海域是狹小、水流湍急的危險區間，因此需要特別注意航行。正在集中力量查明過失。”新安=李亨柱記者、木浦=全南赫記者 peneye09@donga.com、forward@donga.com