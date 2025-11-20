發射一次“鐵束”只需5美元……“攔截無人機成功率爲99.9%”

“‘鐵束’是現實。不是科幻小說裏的故事。”生產以色列最新式激光攔截系統“鐵束”的國營軍工企業“拉斐爾”的相關人士12日對訪問其海法總部的韓國記者如是說。拉斐爾方面當天在外國媒體中率先向韓國媒體公開了展示自己開發的尖端武器的“展覽室”。拉斐爾方面表示：“‘鐵束’已經開始在以色列軍隊實戰部署，期待今後能成爲防空網的規則改變者。”● 在費用方面比“鐵穹”更高效“鐵束”與攔截導彈、無人機、火箭，被認爲是以色列防空網核心戰鬥力的“鐵穹”有着明顯的區別。“鐵穹”使用導彈進行攔截，但“鐵束”發射高能激光來挫敗對方的攻擊。因此它在成本方面具有巨大優勢。“鐵穹”每發的費用最高可達5萬美元（約7300萬韓元）。有分析稱，如果加上雷達戰鬥力和人員等，實際費用最高可達15萬美元（約2.19億韓元）。而發射一次“鐵束”只需5美元（約7300韓元）左右的電費。拉斐爾方面說，由於沒有次數限制，可以無限制地連續發射。據外電報道，攔截導彈及無人機的成功率分別達到86%和99.9%。“鐵束”和“鐵穹”可形成互補。在發生惡劣天氣或無法發射激光的地形上，根據人工智能基礎指揮控制系統的判斷，將自動發射“鐵穹”代替“鐵束”。拉斐爾方面主張，這在一定程度上克服了原先激光束的缺點。如果向遠距離目標發射激光，會在大氣中因灰塵、水分而散射或折斷。爲克服這一缺點，以色列對把多束激光合爲一束製造強大光束、把光線集中於針孔一樣小目標上的技術等進行了高度化。特別是“鐵束”的小型款“移動”和“光”，可以安裝在步兵部隊的卡車、裝甲車等移動手段上，機動性非常出色。它可以輕易地保護本國軍隊、戰略資產等不受敵人的攻擊。● 儘管特朗普倡導“第一階段停戰”，但衝突持續不斷以色列加強“鐵束”等現代戰爭武器，是受到2023年10月爆發的與巴勒斯坦武裝團體哈馬斯戰爭長期化的影響。儘管根據美國總統特朗普的《巴勒斯坦加沙地帶和平構想案》，雙方第一階段停火生效，但衝突仍在持續。實際上，記者11日訪問距離加沙地帶1.3公里的以色列南部城市斯德洛特時，一直都能聽到炮擊聲。以色列軍方人士表示：“現在哈馬斯還在利用火箭等進行挑釁。以色列只能繼續投資構築和加強尖端防空網。”柳根亨 noel@donga.com