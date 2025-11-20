李在明總統表示將與阿聯酋加強人工智能産業合作，共同創造未來增長動力

正在對阿拉伯聯合酋長國（UAE）進行國事訪問的李在明總統19日（當地時間）在韓國-阿聯酋商務圓桌會議上表示，“通過以人工智能爲中心的尖端産業合作，共同創造未來增長動力。”這是在投資、國防•防衛産業、核電站、能源等傳統四大核心領域之外，將人工智能（AI）作爲韓國-阿聯酋應共同推進的未來夥伴關系方向。李在明總統當天在主題演講中表示，“將借此訪問契機升級戰略夥伴關系，加速從人工智能數據中心到生物技術的尖端産業合作。”李在明總統強調，“韓國基于高帶寬內存（HBM）等半導體技術和設計、采購、施工（EPC）設備能力，將成爲阿聯酋實現2031年人工智能樞紐飛躍的最可靠夥伴。”此前壹天，兩國簽署了“戰略人工智能合作框架”諒解備忘錄（MOU）。李在明總統還提出將清潔能源和防衛産業作爲兩國增長新動能。李在明總統強調，“結合阿聯酋的太陽能發電潛力與韓國先進電池技術開展的能源轉型合作，必將爲2050年共同實現碳中和及綠色轉型作出重要貢獻。”針對防衛産業領域，他表示，“希望提升從聯合技術開發到本地生産的合作水平，助力兩國防衛産業發展。”阿聯酋王儲哈立德•本•穆罕默德•阿勒納哈揚表示，“人工智能、清潔可再生能源和可持續發展是我們重視的目標”，並強調“韓國與阿聯酋的關系已超越45年外交曆程”。阿聯酋對外經貿部部長阿勒•傑尤迪指出“兩國關系開啓了新的合作篇章”。當天活動有三星電子會長李在镕、現代汽車集團會長鄭義宣、韓華集團副會長金東官、韓國經濟人協會會長柳鎮（豐山集團會長）等人士出席。李在明總統在結束爲期兩天三夜的阿聯酋國事訪問後，于當日啓程前往迎來與韓國建交30周年的埃及。朴訓祥 tigermask@donga.com