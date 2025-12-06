魯道夫·迪塞爾的禮物……環保生物發動機

每當12月的聖誕頌傳來，就會想起柴油發動機。因爲拉着聖誕老人乘坐的雪橇的馴鹿的名字叫魯道夫，而開發柴油發動機的人也叫魯道夫·迪塞爾。除了馴鹿，名爲魯道夫的人中，最常被提及的人物應該是迪塞爾。19世紀末，看到用汽油啓動的發動機開發面世，魯道夫·迪塞爾開發出了不僅可以使用產量不多的汽油，還可以放入香油和蘇籽油等各種油也能運轉的發動機。因此，迪塞爾發動機可以根據設計，使用從柴油到重油的多種油。只要設計得好，加入食用油啓動的迪塞爾發動機也不無可能。21世紀，利用這種特點的人氣產品是生物柴油。生物柴油是指加工從植物中榨出的油，使其成爲能夠轉動普通柴油汽車發動機的燃料。用食用油之一的菜籽油製作生物柴油的事例最爲常見，也可以把廢棄的食用油收集起來製作生物柴油。生物柴油屬於農耕生產，與從地下挖掘後使用的石油不同，它可以持續生產，不會耗盡，而且是利用植物的光合作用誕生，可以減少二氧化碳的排放。因此通常被評價爲對環境有益的燃料。因此，在環保技術方面早就領先的德國等歐洲國家，有特別喜歡生物柴油的傾向。如果制定爲了環境而多用生物柴油的制度，當局可以幫助歐洲製造生物柴油的公司。作爲參考，韓國雖然不產一滴石油，但由於煉油產業發達，提煉石油製成的汽油、煤油等油出口到世界各國。歐洲國家越是加強使用生物柴油代替石油的制度，歐洲人就越喜歡使用歐洲製造的生物柴油，而不是韓國出口的石油產品。發達國家的環境當局經常與本國企業攜手，爲產業發展利用環保問題。說到環保，仍然有很多固定觀念認爲只有與企業對立或壓制產業才能實現，但這與實際有點距離。如今中國利用農業生產力和發達的化學技術向歐洲銷售生物柴油的嘗試很多，歐洲似乎又出現了改變政策的動向，以抵禦中國生物柴油的滲透。我認爲，韓國更需要環境當局以這種方式理解產業界，尋找環保方案，同時努力尋找發展經濟的方法。《魯道夫·迪塞爾之謎》是一本將魯道夫·迪塞爾的生平故事和謎一般結局與豐富的資料一起忠實介紹的書。特別是爲了說明柴油發動機的出現和獲得人氣的過程，從容地說明了那個時代的產業變化、經濟變化、政治、戰爭動向等多種社會面貌。在漫長的冬夜閒暇時間，可以和多樣的有趣故事一起閱讀。特別是像最近的生物柴油問題一樣，這是一本可以理解科學家的一項發明與社會有着怎樣的關係的書。崇實網絡大學環境安全工程系教授金素敏記者 somin@donga.com