崔泰源與孫正義共進晚餐……半導體投資加速引關注

據悉，SK集團會長崔泰源與軟銀集團會長孫正義近日單獨會面，商討人工智能（AI）及半導體領域合作方案。在全球人工智能基礎設施競爭加劇導致半導體供應短缺的背景下，雙方可能討論半導體設備投資事宜，引發關注。據投資銀行界5日消息，崔泰源會長與爲會見李在明總統而訪韓的孫正義會長在首爾某處共進晚餐。崔泰源會長曾于10月應孫正義邀請，出席在美國總統特朗普的佛羅裏達州馬阿拉歌莊園（海湖莊園）舉行的招商引資活動，雙方持續保持聯系。業界將此次會面解讀爲旨在擴大半導體及人工智能合作的“事前協調”。孫正義會長當天上午與李在明總統會面，亦討論了加強韓國人工智能競爭力及半導體領域合作方案。孫正義領導的軟銀集團在半導體領域不僅被視爲單純的財務投資者，更被評價爲對生態系統整體具有影響力的“核心投資者”。軟銀是全球半導體設計企業ARM的主要股東，也是全球人工智能芯片制造商英偉達（NVIDIA）的長期投資者。近期，軟銀還與OpenAI研究中心合作，推進規模約5000億美元（約736萬億韓元）的美國人工智能基礎設施建設項目“星門（Stargate）”計劃。SK集團也作爲合作夥伴參與了星門項目。此前在10月1日，崔泰源會長與OpenAI研究中心首席執行官（CEO）薩姆•奧爾特曼簽署了關于高帶寬存儲器（HBM）等人工智能用內存半導體的供應意向書（LOI）。半導體業界正關注此次會面中雙方是否討論了投資合作方案。SK集團已預告將對正在京畿道龍仁市建設的大型半導體集群及人工智能數據中心等進行巨額投資。崔泰源會長上月16日在總統辦公室舉行的“韓美關稅協商後續民官聯合會議”上表示，“龍仁半導體集群”建設可能需要超過600萬億韓元資金。投資費用從最初預計的120萬億韓元，因彙率上漲、原材料價格飙升等因素增至五倍以上。因此有觀點認爲，正在擴大人工智能及半導體領域投資的軟銀集團可能與需要資金保障的SK集團找到了合作切入點。但分析指出，即使此次會面擴大至投資討論，仍需跨越諸多“難關”。因爲作爲海外民間資本的軟銀集團若以投資者身份參與國內核心産業，需經過政策及産業審查。海外資本在國內核心業務中影響力擴大的問題也可能引發擔憂。李棟勳記者 dhlee@donga.com