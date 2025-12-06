哈佛大學政治研究所（IOP）于4日（當地時間）發布壹項民意調查結果顯示，30歲以下美國年輕人正感受到嚴重的經濟不安，並對民主制度的信任度出現崩塌。政治研究所將年輕壹代描述爲“承受著嚴峻壓力的世代”。根據政治研究所于上月3日至7日針對2040名18至29歲美國青年實施的民意調查（誤差範圍±2.94個百分點），57%的受訪者認爲“美國正走在錯誤道路上”。僅有13%的受訪者認爲“方向正確”。此外，64%的受訪者表示美國的民主主義正處于危機或已經失敗。調查顯示公衆對政治的不信任感亦十分顯著。本次調查中，美國總統唐納德•特朗普（見圖）的支持率爲29%，較上次調查下降2個百分點。對共和黨與民主黨的支持率分別爲26%和27%。受訪者選用“腐敗”壹詞形容共和黨，並以“軟弱”作爲民主黨的代表標簽。對于美國年輕壹代形成對制度與政治負面認知的背景，政治研究所指出經濟不安是其主因。37%的受訪者將通貨膨脹選爲最緊迫的經濟議題，另有衆多受訪者選擇醫療（15%）、住房（12%）等問題。研究所認爲美國政治未能有效應對經濟問題。關于長期經濟前景的負面回答同樣居多。僅30%受訪者認爲“將比父輩生活得更好”，更有四分之壹受訪者直言“生活會不及父輩”。44%的受訪者擔憂人工智能（AI）將在未來職業發展方面剝奪機遇。分析預計對人工智能的不安情緒將持續加劇。政治研究所民意調查主任約翰•德拉沃爾夫指出：“調查反映出年輕壹代認爲本應支撐他們的體系與制度已不再爲這代人提供穩定、公正且有效的回應。”他進壹步說明，“他們對民主與經濟的信任流失，源于在劇烈不確定性中感到自身未受保護且訴求未被傾聽。”李基旭記者 71wook@donga.com