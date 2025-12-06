距離地方選舉-迷你議會選舉還有6個月……朝野政黨一心只走遭國民審判之路



明年的6月3日地方選舉是今年6月3日總統選舉後時隔一年舉行的全國同時選舉。特別是，在此次選舉中，由於選區國會議員因公職選舉法審判失去議員職務、有人爲參加地方選舉而辭任國會議員，預計最多將在約20個地方同時舉行“迷你議會選舉”級再補選。因此，不僅是單純地選拔地方工作人員，它對於李在明政府一年的評價，乃至緊急戒嚴和彈劾事件後對朝野政治圈的審判，都意義重大。



朝野政黨分別提出“地方權力交替”“審判李在明政權”，決心爲選舉勝利而全力以赴。巨大在野黨——共同民主黨佔據國會絕大多數議席，又掌握着政府權力，它的構想是掌握在野黨唯一佔據優勢的地方權力，爲議會選舉勝利和政權再創奠定基礎。相反，國民力量黨則決心通過審判專注於“內亂攻勢”和立法獨斷專行的執政黨，打造擺脫保守潰敗危機隧道的反轉動力。對於朝野兩黨，都是關係到今後國政動力、保守重建的勝負關鍵。



但從最近朝野兩黨的行爲來看，與民心背道而馳，甚至讓人懷疑是否真的距離選舉只有6個月。選舉勝利的關鍵在於抓住浮動層的選票，但朝野政黨都被極端強硬的支持層包圍，展現出要趕走中立無黨階層的行動。執政黨強行推進清算內亂的過度立法，甚至動搖了司法部門，而在野黨仍陷於戒嚴泥潭，無法與時代錯誤的“尹捲土重來”勢力斷絕關係。同時，爲了掩蓋或避免內部紛爭，只熱衷於將對方妖魔化的政派鬥爭。



當然，如果選舉臨近，朝野政黨又都會像從未發生過一樣，再次高喊統合和反省，追求民心。但國民正在嚴格評價政府和執政黨的國政運營實力和態度、第一在野黨的重建和牽制能力。人們不會再被只關注強硬支持層、一到選舉季節就大放空炮、一心等待對方失敗的無能勢力的胡言亂語所欺騙。最重要的是，民心將嚴厲審判助長分裂和矛盾的過度和偏向的政治勢力。

