李在明總統會晤孫正義 商定合作培養1400名半導體專業人才

李在明總統5日會晤日本軟銀集團會長孫正義，雙方商定在韓國設立培養1400名半導體設計專業人才的“ARM學校”。軟銀旗下子公司ARM是全球最大的“無晶片（Chipless）”半導體企業。此舉旨在爲掌握作爲人工智能（AI）大腦的系統半導體設計能力，與全球人工智能企業展開合作。總統政策室室長金容範在當天就李在明總統與孫正義會長會晤舉行的簡報會上表示：“産業通商資源部與ARM簽署了旨在加強韓國半導體與人工智能産業的諒解備忘錄（MOU），雙方計劃協商設立ARM學校。”ARM代表雷內•哈斯當天也壹同出席了會晤。李在明總統強調：“這將爲韓國人工智能人才培養提供巨大幫助。我們將打造壹個如同自來水、汙水管道、道路壹樣，所有韓國國民、企業和團體至少都能基本運用人工智能的社會。”ARM是壹家半導體設計公司，其客戶包括蘋果、谷歌、微軟等全球科技巨頭以及三星、英偉達、高通等主要半導體企業，在移動設備用半導體設計領域近乎壟斷。ARM學校的目標是到2030年培養1400名系統半導體和無晶片半導體設計人才。據悉，政府正考慮將光州科學技術院作爲ARM學校的優先候選地。專家認爲，在韓國人工智能和半導體人才流失的擔憂中，ARM學校將有助于培養最高水平的人才。根據韓國銀行當天發布的《人工智能專業人才現狀與供需失衡》報告，韓國人工智能人才中在海外工作的比例約爲16%，比其他領域高出約6個百分點。在海外工作的韓國人工智能人才從2010年的約4000人大幅增加至去年的1.1萬人。去年，韓國人工智能人才的工資溢價與世界主要國家相比顯著偏低。工資溢價是指擁有人工智能技術的人才相較于未擁有該技術的勞動者多獲得的薪酬比率。韓國人工智能人才的工資溢價約爲6%，僅爲美國（25%）的四分之壹。與加拿大（18%）、英國、法國、澳大利亞（均爲15%以上）相比也低得多。尹多彬記者、韓載熙記者 empty@donga.com、hee@donga.com