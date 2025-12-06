終場前3.7秒選擇傳球助攻 詹姆斯爲勝利放棄個人紀錄

美國職業籃球聯賽（NBA）洛杉矶湖人隊與多倫多猛龍隊于5日在加拿大多倫多豐業銀行體育館展開對決。在120比120平局的局面下，“國王”勒布朗•詹姆斯（41歲•洛杉矶湖人隊）持球。此時距離比賽結束僅剩3.7秒。當天僅得8分的詹姆斯面臨兩種選擇：自己出手投籃，或將球傳給出現空位機會的隊友。若再得2分，詹姆斯便可延續自2007年1月7日代表克利夫蘭騎士隊對陣新澤西隊（現布魯克林籃網隊）時砍下19分以來，連續得分上雙的紀錄。此前，詹姆斯保持著NBA曆史上最多的常規賽連續1297場得分上雙紀錄。該紀錄第二位是“籃球皇帝”邁克爾•喬丹（62歲•已退役）的連續866場。本場比賽投籃命中率僅爲23.5%的詹姆斯，最終選擇放棄延續紀錄，轉而傳球助攻。他短暫運球後，將球傳給了獨自處于底角位置的八村壘（27歲）。八村壘的三分球在終場哨響的同時穿過籃網，湖人隊以123比120戲劇性地贏得勝利。美國體育專業媒體《體育畫報》評價稱：“盡管自2007年第壹款iPhone發布前便開始延續的詹姆斯的偉大紀錄就此終止，但他憑借壹次精彩助攻引領湖人隊取得了勝利。”這項延續了近18年11個月的偉大紀錄雖已中斷，但詹姆斯在確認八村壘投籃命中後，高舉雙臂歡呼慶祝。賽後詹姆斯表示：“我們贏得了勝利，因此我並不爲紀錄中斷感到遺憾。我壹直努力做出正確的選擇。”作爲NBA曆史總得分王（42268分），詹姆斯正經曆其史無前例的第23個賽季。然而本賽季受坐骨神經痛等傷病影響，其得分能力（場均15.2分）大幅下滑。自2003-2004賽季出道以來，直至上賽季，詹姆斯從未有過賽季場均得分低于20分的情況。取而代之的是，詹姆斯憑借廣闊視野，出色扮演著湖人隊的“頂級助攻者”角色。本賽季場均送出7.2次助攻的詹姆斯，在本場對陣猛龍隊的比賽中，以11次助攻創下兩隊最高紀錄。鄭允喆 trigger@donga.com