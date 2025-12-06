首爾大學醫預科錄取分數線423分，比去年高8分……國語-英語成績決定錄取與否

由於2026學年高考題難度增加，此次定期招生中，理科頂尖學生升學的醫科大學和文科頂尖學生升學的經營系等，合格線都將比去年有所上升。標準分數是顯示個人原分數和平均成績差距的分數，考試越難，標準分數最高分就越高。今年的定招，國語和英語的分數已成爲左右錄取與否的最大變數。● 醫大（醫學院）定招錄取分數線一致上升鍾路學院5日表示，以國語、數學、探究領域的標準分數（滿分600分）爲標準，對醫大定招合格線進行了分析。結果顯示，首爾大學醫預科爲423分，比去年（415分）高8分。據分析，延世大學醫預科和高麗大學醫大分別爲422分和418分，比去年高出9分和7分。邁嘉學習教育預測，今年各校的定招合格線分別是首爾大學醫預科422分、延世大學醫預科419分、高麗大學醫大417分。鍾路學院推算，首爾8所醫大的定招合格線最高爲423分，最低爲414分，地方27所醫大最高爲420分，最低爲408分。很多人預測，首爾主要大學的定招合格線也將上升。鍾路學院預測，理科方面，今年首爾大學尖端融合系合格線爲407分，高麗大學半導體工學系和延世大學系統半導體工學系爲402分，西江大學系統半導體工學系和漢陽大學半導體工學系爲398分。慶熙大學韓醫預科爲412分，中央大學藥學系爲408分。文科方面分別是首爾大學經營系406分、首爾大學國語教育系402分、高麗大學經營系經濟系和延世大學經營系403分、西江大學經營系399分、成均館大學社會科學系397分、漢陽大學政策系395分、中央大學公共人才系391分、梨花女子大學醫預科（文科）409分等。● 艱難的英語成績將決定錄取與否今年的高考英語題非常難，因此定招中英語分數將對合格與否影響巨大。英語一等級比率爲3.11%，還不到相對評價科目一等級比率的4%。鍾路學院代表林成浩（音）解釋說：“報名者可能會涌向英語分數比重較低的大學。英語減分程度將對定招報名起到敏感作用。”國語標準分數最高分爲147分，比去年上升8分，探究領域的標準分數也比去年有所上升。國語標準分數大幅提高，國語成績將成爲定招填報志願的重要判斷指標。“理轉文”（理科學生爲了高分而選擇社會探索而不是科學探索）現象也很有可能對定招產生相當大的影響。圍繞英語“難考”爭議，英語相關36個學會聯合體——韓國英語相關學術團體協議會表示，“英語絕對評價從一開始就是設計錯誤的制度，其結構性缺限已經達到極限，並在現場爆發”，主張應該廢除高考英語的絕對評價方式。入學考試業界有言論稱，隨着英語改爲絕對評價，名列前茅考生不再投入太多時間，英語入學考試私教育市場比其他科目萎縮。金敏智記者 minji@donga.com