美中霸權戰爭的新戰線——量子計算



新冠疫情正盛的2020年7月，特朗普第一屆美國政府發表了“民間與政府聯合推進量子互聯網建設”的另類聲明。量子互聯網與信息量增加速度就會變慢的普通網絡不同，即使信息量增加，也能維持速度。這得益於量子電腦與只能區分“0”和“1”的現有電腦不同，具有可以同時共存“0”和“1”的特性。



推進這一計劃的是時任美國能源部副部長保羅·達巴爾。甚至有人批評說：“在史無前例的保健危機中，要投入天文數字的稅金，推進商用化時間也不明確的事業嗎?”他堅持說：“21世紀最重要的技術之一就是量子互聯網。”此外，在他擔任副部長時，能源部的量子研究預算增至5倍。



美國拜登政府上臺後，達巴爾成爲在野人士。他創立了名爲“玻爾量子科技”的量子計算公司。特朗普總統再次執政後，他被提拔爲商務部副部長，主導對量子產業的支援。



《華爾街日報》10月22日表示，達巴爾正在推進向永恆之塔、瑞格蒂計算機、D-Wave量子計算機等主要量子計算機企業各支援1000萬美元（約146億韓元）的同時，購買這些企業部分股份的方案。



他還說，相關資金來自拜登政府推出的《芯片與科學法案》，除達巴爾擔任首席執行官的波爾量子外，幾乎所有企業都被列入股權收購對象。這充分顯示出特朗普總統從第一個任期起推動《量子倡議法》的培養相關產業的意志是多麼強烈。



中國也在10月20日至23日舉行的中國共產黨中央委員會第四次全體會議（四中全會）上指出，量子計算機、第六代（6G）通信、氫氣及核聚變能源等產業將成爲2026年至2030年5年間養活國家經濟的產業。雖然很多人擔心應先打破內需不振的局面，但這一決定包含了領導層首先要確保尖端產業的競爭力，打破美國對華技術封鎖的意志。



香港《南華早報》13日也報道說，中國量子研究所“CHIPX”和相關企業“圖靈量子”開發出了比美國半導體企業英偉達的圖像處理器快1000倍的量子半導體。一天前，美國國際商業機器公司（IBM）也表示，開發出了4年內可以商用化的量子計算機芯片“潛鳥”（Loon）。



主要兩大國家（G2）政府和民間企業如此把生死存亡寄託在量子計算機上，韓國也表現出強烈的培養意志。但是，要想成爲“量子強國”，全社會的關心和觀念轉換與政府和業界專家一樣重要。爲此，應該出版和閱讀更多像《初識量子世界》（蔡恩美著）這樣的優質教養圖書。教育現場的量子研究及授課也要大幅增加。希望看到進行高水平的量子力學討論的樣子。

