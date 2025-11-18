Z世代需要零食般內容 故事型短視頻將成趨勢

中國香港阿爾馬德集團董事長阿德裏安•清（46歲，音譯）被譽爲亞洲代表性“藝術市場大鳄”。作爲財閥第三代，他近20年來向亞洲推介多種現代藝術作品，據悉贊助作家超1000人。而阿德裏安董事長近期最關注的領域正是“短視頻內容”。17日在首爾松坡區某酒店見面時，阿德裏安董事長自信表示：“故事型豎屏內容將成爲新趨勢核心。”實際上，上月阿爾馬德集團已獲取全球短視頻知識産權（IP）媒體企業“克裏斯普•莫門圖姆”24%股份。阿德裏安董事長解釋說：“克裏斯普與大量生産低價劇的其他短視頻平台不同。”――如何對短視頻內容産生興趣？“藝術與短視頻存在共通點。形式雖異，本質皆爲‘講故事’。但Z世代內容消費模式中蘊含‘微觀即時逃避主義（日常中小逃脫）’明確意圖。例如需要如等候公交車時可供消遣的‘零食’般內容。”――全球短視頻市場正被戲劇盒子、Reelshort等中國平台企業席卷。“迄今推出的短視頻內容極爲有限。未來可超越‘低價劇’拓展至藝術、紀錄片等多類型。我們計劃以短視頻形式引入‘藝術性敘事’，並能抵消原有短視頻內容中受诟病的‘過度娛樂化’傾向。”――請具體闡述藝術性敘事。“我們已將今年獲美國艾美獎的日本互動內容《白兔》重構爲豎屏動畫。韓國網絡漫畫《僵屍綜合征》亦以相同方式制作。初期從轉換網絡漫畫等現有內容爲短視頻動畫著手，明年計劃制作80余個原創IP。”――爲何選擇韓國作爲亞洲市場首站？“韓國短視頻市場本身規模不大，但供應側潛力突出。韓國內容擅長將情感元素轉化爲精美視覺表達，或呈現充滿張力的場景。擬攜手韓國等亞洲企業共建制作短視頻內容後向全球輸出的體系。”金泰彥記者 beborn@donga.com