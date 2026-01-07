韓國産類人機器人將上崗工廠並承擔家務

擁有類人行動能力並搭載人工智能（AI）大腦的“人形機器人”席卷了全球最大規模信息技術博覽會“國際消費電子展2026”。有預測稱，今年人形機器人作爲“機器人勞動力”實際投入到産業現場和家庭，全球競爭將加速。現代汽車集團5日（當地時間）在拉斯維加斯舉行的“CES 2026”現場公開了人形機器人“新壹代電動阿特拉斯（Atlas）”。計劃將其訓練至適合汽車生産的水平，並于2028年投入到美國佐治亞州薩凡納的生産工廠——現代汽車集團美國工廠。初期將從零部件分揀等簡單工作開始，到2030年將承擔裝配工作。現代汽車計劃在2028年前建成年産3萬台機器人的生産體系，並選定阿特拉斯作爲首款量産人形機器人。同日，LG電子公開了幫助處理家務的家庭機器人“LG CLOi”。LG電子旨在將CLOi與人工智能家電融合，實現人類從家務勞動中解放的“零勞動家庭（Zero-Labor Home）”。中國機器人企業宇樹科技也在消費電子展上推出“機器人軍團”，預計全球企業間的人形機器人競爭也將日趨激烈。英偉達首席執行官（CEO）黃仁勳也強調了人形機器人的重要性。黃首席執行官當天在拉斯維加斯永利安可酒店舉行“英偉達現場”活動。與兩台人形機器人壹同登台。他表示：“人工智能的下壹階段是機器人”，“人工智能不應局限于文本或視頻，而需在物理實體中與人類互動。”黃首席執行官去年在國際消費電子展上也強調物理AI是“下壹代浪潮”。英偉達當天還推出了面向機器人和物理AI的新視覺語言模型“Cosmos Reason2”。“工作機器人”正成爲現實。在人形機器人成爲全球最大規模家電及信息技術博覽會“CES 2026”最大熱點之際，現代汽車集團5日（當地時間）在美國拉斯維加斯曼德勒海灣酒店首次公開展示了人形機器人“阿特拉斯”的實物。現代汽車 提供拉斯維加斯=朴鍾敏記者 blick@donga.com