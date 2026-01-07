低出生率依然如故，“計劃”已然消失



又過了一年。本應從今年起實行的第五次低生育高齡社會基本計劃（2026-2030年）直到今年仍未出臺。



低生育高齡社會基本計劃是根據低生育高齡社會基本法，從2006年起每五年制定一次的國家綜合計劃。就像過去的經濟開發五年計劃提示產業化和經濟增長方向一樣，該基本計劃確定了應對人口危機的國家戰略的大框架和方向。



20世紀80年代初，韓國進入總合生育率不到2.0人的低生育階段，2002年成爲生育率不到1.3人的“超低生育國家”。出生率下降成爲結構性問題後，政府於2005年制定《低生育高齡社會基本法》，並於第二年實施第一個基本計劃。經過前四次計劃，育兒休假、生育獎勵金、無償保育、兒童津貼等目前我們所知道的應對低出生率的基本政策被引進和落實。如果沒有基本計劃，分散在各部門的生育、育兒政策很難如此迅速地形成體系。



但這一次的計劃到年底爲止連草案都未能制定，最終跨過了實行年度。至少在前一年底出現大框架才能分配第一年的預算和人力，並整頓相關制度。依據法律而定的國家計劃連日程都沒能遵守，是非常罕見的事情。



事實上，這種事態早有預料。在2024年底緊急戒嚴後持續的政治混亂中，各部門討論空轉，政權交替後其動力進一步減弱。本應引導基本計劃的低生育高齡社會委員會在沒有新人選的情況下被擱置。在前政府任命的副委員長領導委員會的曖昧局面下，去年9月甚至出現了將該委員會改組爲人口戰略企劃委員會的構想，情況進一步惡化。該委員會人士表示：“因爲不知道組織會怎麼樣，所以更難與相關部門討論基本計劃。”



總統也對此漠不關心。名義上擔任委員長的總統在就任後一次也沒有召開或主持委員會會議。青瓦臺內人口政策組織被壓縮爲祕書級，而其祕書一職自政府上臺以來已經空缺6個月。包括委員會改組在內的低生育高齡社會基本法修改討論也沒有取得進展。



在這種氛圍下，新生兒數和出生率的反彈可能起到了不小的作用。2023年跌至0.72人最低點的總和生育率在疫情和婚姻增長的帶動下正在反彈。最近行政安全部表示，新生兒數連續兩年增加，達到26萬名。



但是，現在還不是讓人放心的階段。新生兒數仍只是10年前的一半水平，出生率未能擺脫世界最低水平。人口已經連續6年減少，老齡化速度正在加快。目前還沒有能夠說明已經擺脫低出生率危機的指標。



最重要的是，不能忘記現在的小幅反彈也是經過前四次基本計劃積累的政策的結果。遇水時應該划槳，通過這段時間的努力，新生兒數稍微增加的現在，應該更加用力地划槳。工作和家庭兩全、擴大男性育兒參與、承認多種家庭等剩餘課題還堆積如山。如果因爲部分數據有所改善而安心放手不管的話，我們將再次重複歷史中反覆出現的“安心失敗”。





李美智 image@donga.com