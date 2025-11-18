荷蘭選手科克刷新李相花保持12年之久的女子500米速滑世界紀錄

看似永恒的“速滑女皇”李相花（36歲，已退役）的女子500米速度滑冰世界紀錄在12年後被打破。超越李相花的選手是荷蘭短距離名將費姆克•科克（25歲）。科克于17日在美國猶他州鹽湖城猶他奧林匹克橢圓速滑館舉行的2025-2026賽季國際滑聯（ISU）速度滑冰世界杯首站比賽女子500米第二輪比賽中，以36秒09的成績沖過終點。科克將李相花于2013年同壹天在同壹場館創造的世界紀錄36秒36提升了0.27秒。李相花的女子500米紀錄是男女速度滑冰奧運項目中保持時間最長的未破紀錄。期間各國選手不斷磨練新技術，借助尖端科技與裝備，但李相花的紀錄始終堅不可摧。李相花也曾坦言：“紀錄有壹天終將被破，但希望盡可能晚些被打破”，流露出對自身紀錄的自豪感。科克在16日第壹輪比賽中以36秒48創造個人最好成績奪得冠軍。當時距李相花紀錄僅差0.12秒的科克表示：“我反複觀看李相花創造世界紀錄的視頻。她當時的100米分段成績爲10秒09。我需要改進起跑技術。”在第壹輪比賽中，科克的100米分段成績爲10秒27。科克在第二輪比賽中將100米分段成績提升至10秒19，並在剩余400米持續加速，最終成功刷新世界紀錄。科克說：“我長久夢想著這壹刻。今早仍在觀看李相花的比賽視頻。目前還未達到她的100米分段水平，若改進這點應能創造更好成績。”韓國新星李娜賢（20歲）在女子500米第二輪比賽中以37秒03創造個人最好成績收獲銅牌。男子500米第二輪比賽中，金俊浩（30歲）以33秒78創造韓國新紀錄並奪得銅牌。坐落于海拔1425米高地的猶他奧林匹克橢圓速滑館素有“紀錄搖籃”美譽。該場館空氣阻力較小，幹燥氣候與卓越冰面養護條件爲滑行提供了理想環境。任寶美 bom@donga.com