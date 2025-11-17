過去五年間204篇人工智能不當使用論文被撤回

據確認，因懷疑以幾乎照搬ChatGPT撰寫內容的方式不當使用人工智能（AI）而被撤回的國內論文已超過200篇。近日，繼首爾大學等主要高校接連曝出利用人工智能作弊案例後，又確認存在大量人工智能論文代寫嫌疑，有觀點指出學術界正陷入“人工智能引發之混亂”。《東亞日報》于16日與韓國科學技術信息研究院（KISTI）數據服務中心責任研究員金完鍾（音）共同分析論文撤回監測網站“Retraction Watch”數據的結果顯示，從2021年至本月15日，國內大學及研究機構論文中以“生成型人工智能使用嫌疑”爲由被撤回的案例達204篇。這壹數字占1999年以來全部撤回論文的14.3%。論文撤回是指在發現重大錯誤或違反研究倫理等情況時，宣布該研究無效的措施。被懷疑使用人工智能的論文在ChatGPT向公衆開放的2022年之前僅有9篇，但2023年以後激增至195篇。其中包括首爾大學（1篇）、高麗大學（2篇）、延世大學（1篇）等主要高校發表的論文。計算機、工程等理工科領域有164篇（80.4%），經營、社會等人文領域有40篇（19.6%）。特別值得注意的是，在204篇中有165篇被歸類爲所謂“論文工廠（paper mill）”可能利用人工智能代寫的案例。“論文工廠”是指按每篇收取數百萬至數千萬韓元報酬代寫論文的機構。與人工智能無關，僅因論文工廠嫌疑被撤回的論文也有51篇。金完鍾責任研究員建議：“在論文撰寫過程中使用人工智能已不可避免，因此需要制定明確且具體的人工智能使用指南。”田南赫記者 forward@donga.com