三星電子和現代汽車：“將增加國內投資”

韓美關稅談判結束後，韓國大企業一致提出了擴大國內投資的方案。這是因爲，根據兩國達成的協議，預計韓企每年對美投資最高將達到200億美元（約合29萬億韓元），由此有人擔心這將導致國內投資萎縮、工作崗位蒸發。輿論認爲，隨着財界爲了守護國內產業基礎擼起袖子加油幹，韓國政府也應該出臺改善規制等面向企業的支援政策。三星電子16日表示，將開工建設最尖端半導體工廠平澤園區第五工廠（P5）。三星電子計劃，在2028年之前建成投入約30萬億韓元的該工廠。另外，三星還計劃在首都地區以外建設人工智能數據中心等，爲地區均衡發展進行投資。被認爲是關稅談判最大受惠企業的現代汽車集團也表示，從明年起到2030年爲止的5年間，將在國內投資125.2萬億韓元。這比之前5年的國內投資額（89.1萬億韓元）增加36.1萬億韓元。現代汽車集團還決定全額支援第一批合作企業今年負擔的對美關稅。李在明總統當天在首爾龍山總統辦公室與大企業總裁們舉行“韓美關稅談判後續民間聯合會議”，討論了上述擴大國內投資的計劃。三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、HD現代會長鄭基宣、Celltrion（賽爾羣）會長徐廷珍、韓華集團副會長呂承周等7名企業家出席了此次會議。李在明席間就韓美關稅和安保談判表示：“費盡心思的還是企業家們。至今爲止，政府和企業還沒有如此默契地共同應對過。這完全得益於各位企業家的獻身和努力。”李在明還說：“有人擔心，如果加強對美投資力度過大，國內投資會減少，但我相信各位會妥善應對，讓大家不會擔心。希望儘可能比現在更加用心於國內投資。特別是韓國衡發展問題嚴峻，請各位爲激活地方和地區產業，給予更多關注。”三星電子會長李在鎔表示：“關稅談判達成協議後，企業們感到非常安心。擔心國內產業會萎縮，三星將爲擴大國內投資及創造好的工作崗位竭盡全力。”現代汽車集團會長鄭義宣表示：“與現有計劃相比增加了8.2萬億韓元。核心是培養國內人工智能、機器人產業、發展綠色能源生態系統。”李東勳記者、朴訓祥記者 dhlee@donga.com、tigermask@donga.com