伊朗宣稱“繼續封鎖霍爾木茲” 布倫特油價突破100美元

隨著美國、以色列與伊朗之間的戰爭爆發後，伊朗表示將繼續封鎖全球重要石油運輸通道霍爾木茲海峽，國際油價應聲飙升。分析認爲，這是伊朗新任最高領導人穆傑塔巴•哈梅內伊、最高國家安全委員會秘書長阿裏•拉裏賈尼等人強調長期封鎖以及與美抗爭到底的意志所帶來的影響。12日（當地時間），英國倫敦ICE期貨交易所5月交割的北海布倫特原油期貨價格較前壹交易日上漲9.2%，收于每桶100.46美元。這是布倫特原油收盤價自2022年8月以來，時隔約3年零7個月再次突破每桶100美元大關。同日，美國紐約商業交易所（NYMEX）的西得克薩斯中質原油（WTI）期貨收盤價也較前壹日上漲9.7%，報每桶95.73美元。本月8日就任最高領導人的穆傑塔巴•哈梅內伊在12日發表的首份聲明中威脅稱：“必須繼續使用封鎖霍爾木茲海峽這壹杠杆。”拉裏賈尼主席當天也在社交媒體上附和稱，在美國對伊朗的“重大誤判”感到刻骨銘心之前，“絕不會退讓”。澳大利亞麥格理集團預測，若霍爾木茲海峽封鎖持續數周，國際油價可能突破每桶150美元。國際能源署（IEA）也擔憂地表示：“此次戰爭正在造成全球石油市場曆史上最嚴重的供應中斷。”面對油價飙升，美國財政部于12日宣布，臨時解除對因2022年2月入侵烏克蘭而受到國際制裁的俄羅斯石油及相關産品的制裁，爲期壹個月，至下月11日。不過，美國總統唐納德•特朗普13日在“真實社交”社媒上威脅稱：“我們正在從軍事、經濟和所有其他方面徹底摧毀伊朗。拭目以待今天會發生什麽。”華盛頓=申振宇 常駐記者、李基旭記者 niceshin@donga.com、71wook@donga.com