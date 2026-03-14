印尼總統月底訪韓 推動采購16架KF-21戰機協議

據悉，借印度尼西亞總統普拉博沃•蘇比安托本月31日對韓國進行國事訪問之機，兩國正推動簽署采購16架韓國産超音速戰鬥機KF-21“獵鷹”的購買合同。若合同達成，不僅將帶來數以萬億韓元計的軍工出口成果，還將爲兩國間最大的懸案——KF-21共同開發項目注入動力。繼普拉博沃總統之後，法國總統埃馬紐埃爾•馬克龍也將對韓國進行國事訪問。據政府消息人士13日透露，韓國總統李在明與普拉博沃總統正推進簽署16架KF-21戰機購買合同。此前，印尼雖已簽署諒解備忘錄，承諾在KF-21共同開發完成後引進48架，但隨後又與法國簽署了購買“陣風”戰機、與土耳其簽署了購買“可汗”戰機等協議，態度並不積極。據悉，印尼計劃先從48架中優先購買16架。作爲KF-21的共同開發國，印尼最初商定承擔1.6萬億韓元的分攤費用，後以“少出錢、少要技術”爲由，將分攤金額削減至6000億韓元。韓國青瓦台總統辦公室發言人姜由桢當天在書面簡報中表示，普拉博沃總統將從31日起對韓國進行爲期三天的國事訪問，並在4月1日的首腦會談中，就貿易投資、國防軍工合作以及人工智能、基礎設施等新興增長領域的實質性合作加強方案進行討論。另外，法國總統馬克龍將于下月2日起對韓國進行爲期兩天的國事訪問，並于3日與李在明總統舉行首腦會談。這將是法國總統時隔11年再次訪韓，也是馬克龍總統自2017年就任以來首次訪韓。鑒于法國是今年七國集團峰會的主席國，馬克龍總統此次訪韓是否會借此機會邀請李在明總統出席6月在依雲舉行的G7峰會，備受關注。申圭鎭 newjin@donga.com