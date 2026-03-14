《社論》慘案發生1年零2個月後找到的遺骸……“到底讓我辦幾次葬禮啊?”

自2024年12月底發生12·29濟州航空客機慘案導致179人死亡以來，已經過了1年零2個多月，但遇難者的遺骸和遺物仍在繼續被發現。政府從上個月起對務安機場慘案殘骸進行聯合再調查的過程中，發現了64件疑似遇難者遺骸。其中9件經DNA鑑定確認是7名遇難者的遺骸，其餘正在接受檢查。遺屬們苦苦尋找的遇難者痕跡，居然被放在垃圾堆裏。慘案發生時，當局經過近一個月的搜索，在現場和周邊發現了約1000多件遺骸。一起回收的殘骸中，核心發動機和主要零部件被單獨轉移，進行了精密調查，剩下的則以“重要度低”爲由，裝在袋子裏，一直放置至今。遺屬們反覆要求“殘骸中可能混有遺骸和遺物，請重新查看”。從上個月開始重新分類後，發現了很多遺骸，甚至還出現了25釐米長的遇難者腿骨。去年1月國土部就宣佈“殘骸處理完成99%”，真想反問一下，哪裏來的這份自信?遲至如今又發現遺骸，部分遺屬不得不準備與遇難者第三次離別。慘案發生後的去年1月，遺屬們各自舉行了葬禮，然後2月份收集在事故現場發現的痕跡，又舉行了聯合葬禮。一名遺屬憤慨地說：“父親的墓地已經長滿了草，現在還要重新挖墳舉行葬禮嗎?”如果政府早點傾聽遺屬們的要求，就不會發生這種慘淡的情況。1995年三豐百貨商店倒塌當時，首爾市將事故殘骸填埋在蘭芝島上，遺屬們親自用手翻找垃圾收拾殘骸。2003年大邱地鐵縱火慘案發生時，在露天堆放場垃圾堆中發現了遺骸。雖然過去了數十年，對慘案遇難者的漠不關心並沒有什麼改變。要抱着不放過哪怕一件遺骸的心態，徹底做好殘骸確認工作。對於事故初期處理不當的過程和遺骸長期放置不管的經過，也要進行徹底的調查並追究責任。這是對仍然停留在“那天”的遺屬們的最起碼的禮儀。