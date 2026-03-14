外媒：“美國戰略資產向中東傾斜……擔心韓日檯安保出現空白”

受美國、以色列和伊朗戰爭的影響，部署在印度-太平洋等全世界的美國航空母艦、導彈防禦體系等戰略資產正在大舉向中東轉移。彭博社13日報道說，受此影響，韓國、日本、臺灣等印太地區的美國友邦擔心出現安保空白。香港《南華早報》預測說，不能排除中國在看到伊朗攻擊中東美軍基地、卡塔爾、巴林、阿聯酋等中東親美國家後，在臺灣發生緊急情況時攻擊印太美軍基地的可能性。據彭博社報道，目前美國在中東部署了約三分之一的海軍水面艦艇戰鬥力。空中加油機、補給船等也集中部署在伊朗一帶。據悉，駐韓美軍的“愛國者”導彈、“薩德”（末段高空區域防禦系統）、陸軍戰術導彈系統（ATACMS）導彈等也正在走抽調到中東的程序。如果戰爭長期化，更多美國戰略資產很有可能轉移到中東。有人擔心，其結果，包括臺灣防禦在內美國在印太地區對中國的遏制力可能會大幅減弱。據彭博社報道，自2月28日戰爭爆發至今，美國及其中東盟友共使用了約580枚“愛國者”導彈。製造該導彈的美國軍工企業洛克希德-馬丁的年產量爲620發。也就是說，美國在約兩週內使用了相當於一年產量的導彈。據英國《金融時報》推算，戰爭爆發後的第一個100小時，使用的戰斧式導彈多達168枚。據悉，戰爭爆發後，在伊朗的反攻下，中東境內的美軍基地、外交設施、防空基礎設施等至少17處遭到襲擊。美國布朗大學沃森國際公共政策研究生院高級研究員萊爾·戈德斯坦對《南華早報》表示：“如果臺灣海峽發生戰爭，中國有可能把印太地區的美軍基地作爲目標。”據美國議會調查局透露，在印太地區有韓國平澤漢弗萊斯、日本沖繩嘉手納等24處美軍常駐基地。金喆仲 tnf@donga.com