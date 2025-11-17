以“生活費政治”成名的馬姆達尼……地方選舉也要進行“生活政治”對決



“我知道你一直都很失望。整個工人階級都一直很失望。希望這次能有所改變。”



這是一段字幕，出現在紐約市長當選人祖赫蘭·馬姆達尼（34歲）手持紅色心形氣球走在紐約街頭的視頻中。這條視頻於2月7日發佈在“照片牆”（Instagram）上，旨在宣傳參加6月24日民主黨預選的候選人的登記截止日期，和情人節（2月14日）是同一天。



馬姆達尼在視頻中提到了自己的競選公約——免費市內公交車、本市所有食品店、租金穩定化住宅、普遍保育服務等。馬姆達尼沒有提及民主黨的競選對手、共和黨或特朗普總統等，而是集中於“負擔得起生活成本的政治”的競選承諾。



馬姆達尼的勝利祕訣可以概括爲，通過針對紐約高物價的生活成本政治，吸引年輕人蔘與政治。馬姆達尼基於競選期間在街頭採訪市民的結果，把“讓紐約重新成爲能夠負擔得起生活費的城市（Make New York Affordable Again）”定爲選舉口號。馬姆達尼表示：“我問過市民們認爲什麼最重要。他們說的最多是‘生活物價、生活物價、生活物價’。”



實際上，紐約市物價高得驚人。紐約市的中位家庭收入爲年收入9.34萬美元（約1.037億韓元），該市的月租中位數（根據Realtor房產網）爲3599美元（約528萬韓元）。這意味着，租金是收入的60%。去年，美國智庫“財政政策研究所”發表報告稱，離開紐約市的人口中三成是26歲至35歲。年輕人因無法承受高物價而紛紛離開。



馬姆達尼在解決高物價問題上實際上“孤注一擲”。1月1日，在紐約市傳統的布魯克林科尼島海邊入水活動中，他高喊“我要凍結你的租金（I'm freezing your rent）”，跳入大海。他還穿梭於少數民族超市、自由式說唱對決現場、教會馬拉松活動現場、性少數者俱樂部等各個角落，宣講自己的公約，並在社交媒體上發佈視頻。這導致了Z世代（1995年-2010年出生者）的自發性參與和梗化（meme，網絡流行內容）傳播。



年輕人對馬姆達尼的支持尤爲突出。在事前投票中，中間年齡從3年前的55歲下降到今年的50歲。據《紐約時報》分析，在中間年齡不到45歲的地區，馬姆達尼的平均領先幅爲30個百分點。年輕選民將“凍結租金計劃”列爲投票的重要原因。



面對明年地方選舉，生活政治也將成爲韓國政界的必經之路。首爾和首都地區的房地產價格和高物價問題隨着時間的推移而惡化。高物價問題直接關係到國家存亡的低出生率問題。二三十歲選民的得票率低，是老一輩政治家未能發掘具有魅力的議題的責任。要想在明年的地方選舉中接近年輕人的心，就應該像馬姆達尼一樣從在街上傾聽市民的聲音做起。

