大谷翔平再次全票當選國家聯盟最有價值球員

大谷翔平（31歲，洛杉矶道奇隊，照片）今年再次全票當選最有價值球員（MVP）。美國棒球記者協會（BBWAA）于14日公開了美國職業棒球大聯盟（MLB）兩大聯盟最有價值球員投票結果。大谷翔平包攬全部30張第壹名選票，連續第二年當選國家聯盟（NL）最有價值球員。大谷翔平今年作爲擊球員，取得打擊率0.282、55支本壘打、102打點的成績。他的OPS（上壘加長打率）1.014也位居國家聯盟首位。大谷翔平從6月17日對陣聖地亞哥教士隊的比賽起重返投手丘，在14場比賽中投了47局，取得1勝1負、自責分率2.87、三振62次的成績。大谷翔平包括在洛杉矶天使隊時期的2021年和2023年獲得美國聯盟最有價值球員在內，總共四次榮獲聯盟最有價值球員。這四次均爲全票壹致。在美國職業棒球大聯盟曆史上，最有價值球員獲獎次數多于大谷翔平的球員只有巴裏•邦茲（61歲，已退役，7次）。大谷翔平表示：“今年最重要的是實現了世界大賽兩連冠。在此基礎上又被選爲最有價值球員，我別無他求。非常感謝所有隊友和工作人員。”在大谷翔平之前，連續兩年在世界大賽中奪冠並當選聯盟最有價值球員的球員只有喬•摩根（1943∼2020年）。摩根在1975年和1976年于辛辛那提隊，以“大紅機器”之稱創造了相同紀錄。阿隆•賈奇（33歲，紐約揚基隊）也連續第二年榮獲美國聯盟（AL）最有價值球員榮譽。賈奇獲得17張第壹名選票和13張第二名選票，總分爲355分，以20分之差擊敗了聯盟本壘打王（60支）卡爾•羅利（29歲，西雅圖水手隊，335分）。這是美國職業棒球大聯盟兩大聯盟首次同時出現連續兩年最有價值球員是同壹人的情況。趙英宇記者 jero@donga.com