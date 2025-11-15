李在明：“美國批准韓國建造核潛艇，擴大核燃料再處理權”

韓美14日公佈了關稅、安保領域的“聯合事實清單”。美國批准韓國建造核動力潛艇（核潛艇），表示支持韓國擴大鈾濃縮和乏燃料再處理權限。此外，韓國對美國進行3500億美元（約510萬億韓元）規模的對美投資中，美國決定將美國對韓國的汽車關稅降低15%，半導體關稅降低到與臺灣相同的水平。李在明總統當天親自出席新聞發佈會表示：“韓美貿易通商談判及安保磋商是韓國經濟和安保的最大變數之一，終於達成了協議。”這距離10月29日舉行的韓美首腦會談僅過了16天。韓美當天公佈的事實清單中寫道：“美國批准韓國建造核潛艇。爲了包括燃料供給在內的（核潛艇）建造項目的進展，美國將與韓國進行緊密合作。”由於沒有具體包含核潛艇建造場所和時間、燃料供應方案等內容，預計在後續談判過程中會展開拉鋸戰。韓美就擴大鈾濃縮和再處理權限表示：“在符合《123協定》（韓美原子能協定）並遵守美國法律條件的範圍內，美國支持韓國民用目的的鈾濃縮和乏燃料再處理程序。”韓國政府雖然通過修改《韓美原子能協定》，推進了與日本同水平的濃縮、再處理權限的擴大，但事實清單中並沒有明確包含上述內容。韓美當天在公佈事實清單後，還簽署了《韓國對美戰略投資諒解備忘錄》。事實清單和諒解備忘錄中包含了3500億美元對美投資基金中2000億美元的現金投資部分“不被要求每年籌集超過200億美元的投資金額”的安全裝置。投資協議將在美國總統特朗普任期結束的2029年1月19日之前簽訂，投資收益將在本金回收之前以5比5的比例分配，之後以1比9的比例分配。與此相對應，韓國輸美汽車的關稅將下調至15%，美國預告徵收關稅的半導體則得到了與最大競爭對手臺灣相同的保障。共同民主黨代表鄭清來表示歡迎說：“從國家利益的角度來看，這是非常好的談判。”相反，國民力量黨代表張東赫則批評說：“這不是事實清單，而是‘空白清單’。”申圭鎭 newjin@donga.com