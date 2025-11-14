李在明“推進6大領域結構改革”……後續應落實“提高潛在增長率”



李在明總統13日宣佈了推進“規制、金融、公共、年金、教育、勞動”等6大核心領域結構改革的方針。他認爲，在維持目前的經濟、社會體系的情況下，難以提高下滑的韓國潛在增長率。他還要求總統室和政府做好準備，使明年成爲通過結構改革實現國家大轉變的起點。



李在明總統昨天主持召開首席祕書和助理會議時表示：“每當政權交替時，潛在增長率就會下降1個百分點，然後就會出現負增長。經濟復甦的火苗點燃的現在，是結構改革的最佳時機。”以韓美關稅談判進入收尾階段、消費等經濟指標好轉爲契機，暗示了從明年起將踩下改革油門的意志。通過亞太經濟合作組織（APEC）峯會提高的國政支持率也產生了影響。



實際上，韓國開發研究院體現半導體景氣和內需消費的恢復，將今年的增長率預測值從0.8%提高到0.9%，明年的增長率預測值也從1.6%提高到1.8%，經濟反彈的可能性正在增大。但是，仍然達不到現政府“恢復3%的潛在增長率”的願景。潛在增長率是一個國家經濟在不引起物價上漲的情況下能夠達到的最大增長率。



總統選出的規制、金融、勞動領域實際上與增長率有很大關係。在發達國家，面臨商用化的無人駕駛汽車、城市空中交通產業在韓國因各種限制而停滯不前。僅依靠住宅貸款的金融系統也不足以培養革新產業。勞資對立嚴重的勞動市場是降低國家競爭力的主要原因之一。人工智能時代無法提供所需人才的教育、只推遲枯竭時期的年金制度、散漫經營的代名詞公共企業，也是結構改革迫在眉睫的領域。



由此看來，從任期伊始加快改革速度的判斷似乎恰逢其時。不過，正如在仍未解決的半導體研發人力“每週52小時工作制”例外認定問題上經歷的那樣，很難避免利害當事人之間的分歧和矛盾。既然政府把改革的目標定爲“提高增長潛力”，那麼能否提出與此相吻合的方向、說服持不同意見之人，將是成敗所繫。

