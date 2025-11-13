壹個半月後首都圈垃圾直埋禁令生效 新建焚燒設施爲零

“這樣下去，擔心明年1月會因無處處理垃圾而陷入困境。實施日期迫在眉睫，卻不知政府究竟何時做出決定。”首爾某自治區廢棄物負責員工12日如此訴苦道。盡管從明年起首都圈生活垃圾直埋將被禁止，但距離實施日期僅剩50天，政府仍未確定是否實施，導致現場混亂加劇。這是因爲實施在即，但首都圈內焚燒設施嚴重不足。實施規則預告已過4年，但新建焚燒場數量爲零。首爾市曾考慮麻浦，京畿道曾考慮廣州•高陽•富川，仁川市曾考慮富平等地作爲新建候選地。但均因居民反對而未能開工。急需處理垃圾的首爾自治區們正焦急萬分。某自治區相關人士憤慨地表示：“希望政府盡快做出決定。我們連如何應對都無法決定，現場混亂只增不減。”“生活垃圾直埋禁止”是壹項制度，旨在阻止家庭或商業場所産生的生活垃圾不經焚燒或分選等預處理直接填埋到填埋場的行爲。2021年，環境部（現氣候能源環境部）在修訂《廢棄物管理法》實施規則時規定，首都圈從2026年1月1日起，非首都圈從2030年起，不得直接填埋裝在計量收費袋中的生活垃圾。只有經過焚燒或分選的殘余物才能進入填埋場。首爾市和京畿道以焚燒場新建接連失敗，暫無處理設施爲由要求延期。另壹方面，擁有首都圈填埋場的仁川市表示“無法再接收首爾和京畿道的垃圾”，堅持應按計劃實施。在首都圈廣域地方政府間意見尖銳對立的情況下，政府也未能做出明確結論，“垃圾大亂”發生的擔憂日益加劇。專家們指出：“即使推遲直埋禁止，若無新建焚燒場的激勵或財政支援等實質對策，相同問題將重演。”宋振浩記者 jino@donga.com